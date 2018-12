VIDEO: Severina priznala: Problem je v meni

Zvezda Balkana in ljubiteljica občinstvaje izdala novo pesem, ki napoveduje tudi prihajajoči album. Severina se je pred kratkim prek Instagrama opravičila za zamudo z izdajo novega albuma in pripisala, da bo ta izšel februarja prihodnje leto. Zdaj je luč sveta ugledala njena nova skladba 'Imaš pravo', katero so kritiki že ocenili kot eno najboljših pesmi v njeni karieri.V pomenljivem besedilu pa lepotica tudi zapoje, da je očitno problem v njen. Ali gre za posredno priznanje ali zgolj za besedilo pesmi pa lahko le ugibamo. Kakorkoli njen videospot je že pravi hit na spletnih straneh in očitno bo to še ena v nizu uspešnic.