VIDEO: Peli za neozdravljivo bolnega malčka, Rebeka česa takega še ni doživela

Včeraj je v Križankah potekal dobrodelni koncert s podporo mnogih slovenskih glasbenikov, ki je bil posvečen 22-mesečnemu fantku, sinu slovenskega akademskega glasbenika, ki je bolj znan pod umetniškim imenom, in njegove žene»Dobrodelni koncert je bil v prvi vrsti namenjen moralni in človeški podpori Viljemu Julijanu in njegovi družini ter vsem otrokom z neozdravljivimi, s smrtonosnimi ali težkimi boleznimi. Julijan ima namreč smrtonosno neozdravljivo ekstremno redko bolezen gangliozidozo GM-1 ter je edini otrok s to boleznijo v Sloveniji. Po napovedih zdravnikov ima pred seboj samo še nekaj mesecev življenja, kar prinaša nepredstavljivo bolečino staršem,« so zapisali prireditelji.Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Republike Slovenije, na njem pa so nastopila znana glasbena imena, KiNG FOO,, Soulgreg Artist & Biglights Band.Očitno je dogodek prebudil tudi čustva v glasbenikih. Rebeka Dremelj je zapisala, da je bil koncert nekaj najlepšega, kar je doživela v življenju, Werner se je počutil božansko, saj je naredil dobro delo, Nina Pušlar pa je dogajanju namenila modro srce ...