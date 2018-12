Sladko-kisla omaka

Za skupinsko pripravo večerje so dobra izbira jedi iz voka. Vsak od kuharjev očisti in nareže eno od sestavin, na primer meso, por, papriko in drugo zelenjavo, pa česen in gobe, odvisno, kaj potrebujemo za določeno jed. Na koncu eden od njih poprime za kuhalnico in jed bo gotova v prej kot pol ure. Drugi medtem pripravijo solate, skuhajo riž ali testenine in slasten obrok je hitro nared.