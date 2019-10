V Slakovi zidanici po Sloveniji

Letošnje večere V Slakovi zidanici z izbranimi besedami oplemeniti voditelj Leopold Pungerčar.

Takole so se fotografirali po prvem letošnjem večeru na Prevaljah.

​Zapuščina Lojzeta Slaka je neprecenljiva in prepoznavna tudi zunaj slovenskih meja.

V nedeljo je minilo že osem let od smrti legendarnega dolenjskega godca, ki je v narodno-zabavni glasbi pustil neizbrisen pečat. Spomin nanj na poseben način ohranjata tudi družinain Društvo za ohranjanje Slakove glasbe, saj letos že drugo leto organizirata Festival Slakove glasbe, katerega namen je ohranjati tako pristno kulturo Mirnopeške doline kot tudi glasbo, ki jo je ustvaril ta veliki mož.Po lanski uspešni turneji tako Slakova zgodba nadaljuje pot po različnih krajih Slovenije, letošnjo turnejo so poimenovali V Slakovi zidanici.Koncertni ansambel sestavljajo virtuoz na diatonični harmoniki, kitaristin basistter pevci ansambla Glasin. Celotni sestav, ubrano petje in predvsem občutek igranja na diatonično harmoniko, ki ga želi Rošer čim bolj približati načinu igranja Lojzeta Slaka, je družino Slak tako navdušil, da so se odločili za sodelovanje na daljši rok in skupno ohranjanje Slakove glasbe.​Zapuščina Lojzeta Slaka je neprecenljiva in prepoznavna tudi zunaj slovenskih meja. V izvedbi uradnega Koncertnega ansambla Slakove glasbe, ki tesno sodeluje z družino Slak, ta zapuščina živi naprej in razveseljuje poslušalce. Ker je letošnji delovni naslov koncertnih večerov V Slakovi zidanici, so seveda v ospredju pesmi, ki so tako in drugače opevale vino, vinograde in zidanice oziroma vinske kleti, kakršno je imel na Trški gori tudi Lojze Slak in v kateri je njegov ansambel s Fanti s Praprotna septembra 2010, let pred njegovo smrtjo, posnel zadnji videospot za pesem Veseli kletar.Poleg te zasedbe na vsakem koncertu program popestrijo drugi glasbeni gostje, z lepo besedo pa jih v šopek poveže, nečak Lojzeta Slaka, ki odstira zanimive delčke iz prigod v stričevem življenju. Na vsakem dogodku je na ogled potujoča muzejska razstava o Ansamblu Lojzeta Slaka z naslovom Moje plošče so moje knjige, ki jo predstavlja Lojzetov sin​Prvi koncertni večer je bil na Prevaljah, drugi bo to soboto v športni dvorani OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči, kjer je Lojze Slak živel in kjer se bodo poleg Koncertnega ansambla Slakove glasbe z gosti predstavili lanski zmagovalci vseh treh disciplin prvega tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka. Sedemnajstega novembra bodo gostovali v Hočah, 22. decembra v Žalcu, 26. januarja prihodnje leto v Benediktu, 2. februarja v Ribnici, 9. februarja v Medvodah, 7. marca v Krškem, turnejo pa bodo 22. marca sklenili v Mislinji.​Še posebno zanimiv bo prihajajoči vikend v Mirni Peči, saj bo sobota v znamenju tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka, na katerem se bodo pomerili vsi, ki igrajo na diatonično harmoniko, pa tudi instrumentalne zasedbe, od triov do kvartetov in kvintetov ter vokalne skupine. V okviru Slakovega sejma bodo za obiskovalce pripravili ogled muzeja Lojzeta Slaka ter ogled Pavčkovega doma ter domačega kraja in zidanice Lojzeta Slaka.