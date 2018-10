V rap vode po punco svojih sanj

S pomočjo Pepsona išče punco svojih sanj.

Je polna energije, življenja in ljubezni.

Prekmurski glasbenikje morda res še v senci znanega očetain skupine Langa, a vprašanje, koliko časa še. Violinist namreč v glasbi občasno naredi izlet tudi v katero od drugih zvrsti in prav te dni je združil moči s prekmurskim raperjemoziromaGre za ljubezensko skladbo Punca mojih sanj, kakršne Miško sicer najraje prepeva in ustvarja. Menda celo tako zelo, da glasba in njeno ustvarjanje zavzemata velik oziroma kar največji del njegovega prostega časa. Nekateri se bodo temu bržkone čudili, češ, tak mlad fant, pa samo dela, a pot v glasbi ni lahka in uspeh zahteva veliko truda, dela in vlaganja.V videospotu v glavni vlogi nastopa, in če je verjeti govoricam, prav zaradi nje Miško ne tiči ves čas le pri ustvarjanju glasbe in idejah zanjo. Ali je Viktorija torej punca njegovih sanj tudi v resnici, nam ni uspelo izvedeti, Miško nam je povedal le: »Je zelo prijazno dekle, vedno nasmejana, vedno dobre volje, polna energije, življenja in ljubezni.« Prav tako nam ni želel povedati, kje bi jo lahko našli, da bi jo povprašali, kako torej stojijo stvari v zvezi z njima.So pa menda spot snemali malo dlje, kot je bilo mišljeno, kar je zagotovo pomenljivo. Snemanje je trajalo približno 12 ur na treh lokacijah, režiserpa trdi, da bi zadevo lahko izpeljali hitreje. »Ampak smo se veliko zabavali in smejali in ure so kar letele,« dodaja Miško.