V novem filmu tudi pokojni Šugman

28. februarja film prihaja v kinematografe.

Glavno vlogo v Izbrisani igra Judita Franković Brdar.

Konec februarja je na filmska platna prišel film Izbrisana, pretresljiva zgodba o brezpogojni ljubezni, posneta po istoimenski literarni predlogi, pod scenarij in režijo katerega se je podpisal pisatelj. Izbrisana je bila na Festivalu slovenskega filma nagrajena s štirimi vesnami, v njej pa nastopa parada odličnih domačih igralcev. V glavni vlogi navdušuje Slovencem nekoliko manj znana, ob njej pain številni drugi. Vlogo inšpektorja je odigral žal že pokojni, čigar prezgodnja smrt nas je pretresla konec leta 2017. Gre za eno zadnjih vlog pred kamero, ki jih je odigral veliki igralec.Film Izbrisana je nastal v mednarodni koprodukciji, eden od koproducentov pa je slovenski Gustav film, ki stoji tudi za najbolj gledanim slovenskim filmom lani Košarkar naj bo.»To je zgodba, ki sem jo vedno želel povedati. Ko sem jo sestavljal, sem jo gledal kot film, in zato napisal scenarij. Po nekaj letih je kazalo, da ga ne bo mogoče posneti, in sem pripoved spremenil v roman,« je pred veliko premiero povedal Miha Mazzini, ki ne skriva navdušenja nad tem, da je zgodba po mnogo letih na papirju le prišla na velika platna. »Izbrisana je zgodba o samski mamici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstajata ne ona ne njen novorojenček. Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v devetdesetih letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice,« v filmskem opisu navajajo njegovi ustvarjalci.