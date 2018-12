V kostumu si ne upa spiti niti kozarca vode

Pozor, prihaja Batwoman!

Prodor ji je uspel z nastopom v megauspešni nadaljevanki Oranžna je nova črna.

32 let ima in to je njena najbolj udarna vloga.

V zadnjem obdobju je filmska karierapoletela med zvezde. Le redkim igralcem iz tujine uspe tako uspešen preboj med hollywoodske težkokategornike, kot je njej. Zvezdnica prihaja na krilih močne podpore istospolnih skupnosti zabavne industrije, saj bo zaigrala prvo odkrito homoseksualno superjunakinjo iz sveta DC Comics – Batwoman. To bo nedvomno njena najbolj udarna vloga doslej, zato ne preseneča, da so bila velika pričakovanja, kako bo ta superjunakinja videti.Nedavno so objavili prvi napovednik, v katerem lahko vidimo 32-letnico v batmanski maski in z bujnimi rdečimi lasmi. Brez težav premaga zlobce in se vmes še pošali. »Ne morem govoriti za vse iz istospolnih skupnosti, vendar vem, da je zmaga vsakega iz naše skupnosti zmaga vseh,« je povedala igralka in pristavila, da je bila zanjo vloga zelo zahtevna.»Obstaja razlog, zakaj na filmu nikoli ne vidimo, kako se superjunaki oblačijo v svoja oblačila, razlog je, da je to najbolj nerodno in neatraktivno opravilo na svetu,« je povedala svetlooka lepotica in pristavila: »Ko si v kostumu, ti niti na kraj pameti ne pade, da bi popil kozarec vode.« Ruby je bila izjemno uspešna s filmom John Wick, veliki prodor pa ji je uspel že pred tem, z nastopom v megauspešni nadaljevanki Oranžna je nova črna (Orange is the new Black). Gre za preplet napetih zgodb iz ženskega zapora z veliko nasilja, golote, tragedije in tudi srečnih trenutkov.Batwoman se bo javnosti prvič predstavila v prihajajoči projekciji ameriške televizijske hiše CW. Gre za dogodek, imenovan Elseworlds, svoje sodelovanje so poleg Batwoman potrdili Supergirl, Arrow in Flash. Zares pa bo šlo prihodnje leto, ko bodo začeli predvajati njeno serijo o Batwoman.