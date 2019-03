V Begunjah zmagovalni zasedbi

Ansambel Roka Žlindre in skupina Amabile se bodo predstavili z valčkom Veliko je želja. FOTO: Arhiv ansambla

Sekstakord so letos že slavili zmago na Volkswagen špilu, na SPV pa se bodo predstavili z valčkom Ko spusti zavesa se. FOTO: mediaspeed.net

Zasedba Sekstakord iz Šentjurja ima velike festivalske in koncertne načrte.

Ansambel Roka Žlindre je želel nekaj drugačnega, zato so Ribničani k sodelovanju povabili simpatična dekleta iz glasbene skupine Amabile.

Ob vstopu v novo leto se je Ansamblu Roka Žlindre iz Ribniške doline porodila želja, da bi bilo po desetih letih spet lepo stati na odru najprestižnejšega festivala narodno-zabavne glasbe Slovenska polka in valček (SPV). Prav tako se na oder SPV vrača zasedba Sekstakord iz Šentjurja. Obe zasedbi sta na tem festivalu že zmagali.Pred natanko desetimi leti, leta 2009, je Ansambel Roka Žlindre zmagal z valčkom z naslovom Del srca in postal tudi absolutni zmagovalec festivala. In ker je v najlepše pesmi treba vložiti veliko truda in volje, so se za novo pesem še posebno potrudili in letos na razpis poslali valček z naslovom Veliko je želja, ki sta ga ustvarila harmonikarin, ta je napisal besedilo.»Idejo za pesem smo imeli že nekaj časa, v enem mesecu pa je dobila kar nekaj verzij. Ko se pesem dela, poizkusiš marsikaj, a se ne izkaže vse za dobro, zato je potrebnega več časa in volje, da ti pesem postane všeč, da vse skupaj prespiš in si rečeš: 'To je pa zdaj to!' Čisto zadnjo verzijo je ta valček dobil teden pred snemanjem,« nam je povedal Žlindra. Valček govori o tem, da imamo ljudje nešteto različnih želja, ker pa je zdravje nebeški dar, so pesem obogatili tako, da res zazveni nebeško.Ribničani so želeli nekaj drugačnega, veličastnega, svojevrstnega, zato so k sodelovanju povabili simpatična dekleta iz glasbene skupine Amabile, s čimer se je z vokali ansambla prepletlo še več ženskih glasov. Z dekleti se prej niso poznali in sodelovanje je bilo spontano. Podobno kot pred devetimi leti, ko so se za Emo 2010 s skupino Kalamari spoznali tako rekoč šele po snemanju pesmi v studiu.Takrat je bila to uspešna kombinacija. Kaj pa Ribničanom prinašajo štiri dekleta iz Ambrusa, ki so med seboj v sorodu? V valčku so back vokalistke, zaradi česar dobi pesem bolj polni zven, sicer pa vse igrajo različne inštrumente, najpogosteje pa nastopajo na prireditvah in porokah, v kratkem bodo predstavile svojo prvo avtorsko pesem. Kako zveni njihov valček, bomo prvič slišali ta petek v oddaji Slovenski pozdrav.V oddajo prihaja tudi zasedba Sekstakord iz Šentjurja, ki je imela v zadnjem času nekaj zanimivih nastopov. Sedemčlanska zasedba ima velike festivalske in koncertne načrte. Fantje, ki so na SPV že nastopili pred tremi leti in si s pesmijo z naslovom V srcu si pripeli lovoriko za najboljši valček po mnenju strokovne komisije, slovijo po glasbeni pestrosti.Tokrat se na festival podajajo z novim valčkom z naslovom Ko spusti zavesa se, za katerega je glasbo in aranžma ustvaril njihov član, besedilo pa. So bili pa fantje že na letošnji Valentinov večer nagrajeni s prav posebnim romantičnim darilom: v drugem polfinalnem večeru natečaja Volkswagen špila v Celju so se predstavili s prej omenjenim nagrajenim valčkom V srcu si ter skladbo z naslovom Kje si b’la Nataša (ansambla Gregorji), s katerima so prepričali komisijo, da jih je poslala naravnost v finale, ki bo 16. maja v Ljubljani.Obenem se fantje pripravljajo na izid druge samostojne zgoščenke, ki jo bodo v svet pospremili novembra z velikim koncertom, nanj pa povabili zelo posebne goste. Prav tako se veselijo nove sezone poročnih zabav: v zakon bodo namreč pospremili tudi dva člana svoje zasedbe.