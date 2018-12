Umrla bivša ljubezen Clinta Eastwooda

AFP Sredi boja z rakom se ji je ustavilo srce.

Pred skoraj 30 leti je iz boja z rakom na dojkah odšla kot zmagovalka. A se je ta tedaj očitno le potuhnil in miroval, pred časom pa se je vrnil z okrepitvami in zmagal. Zaradi zastoja srca, ki je bil posledica zapletov v borbi z vnovičnim rakom dojk in kostnim rakom, je oskarjevska nominirankav 75. letu starosti za vselej zaprla oči. Menda že na začetku novembra, čeprav je vest o smrti nekdanje ljubeznišele zdaj prišla na dan.V svet filma je privršala udarno, z obljubo veličine. Zmaga na državnem natečaju iskanja mladih talentov je takrat komaj 22-letni svetlolaski prinesla vlogo obv filmu The Heart is a Lonely Hunter, ki ji je prinesla nominaciji za oskarja in zlati globus, a ji je obe odličji iz rok nato izpulilas filmom Rosemaryjin otrok. Nato pa se je zazdelo, da je bil Sondrin filmski prvenec morda le izjema, saj je sledila vrsta vlog, ki skoraj niso bile vredne omembe. Vse dokler ni leta 1976 naletela na Eastwooda, ki ga je omrežila zasebno in poklicno. Moči sta združila pri šestih filmih, poleg njenega prvega so ji ti prinesli največjo prepoznavnost, zapletla pa sta se tudi v gorečo romanco, ki ju je povezovala dolgih 13 let. A ne vseh srečnih, temveč prerešetanih z viharji. Med drugim naj bi jo igralec dvakrat prisilil v splav, ker bi mu otroci skazili življenjski slog, in čeprav sta si delila življenje, se lepotec ni odrekel ljubimkanju z drugimi, kar je Sondri prišlo na ušesa šele, ko je izvedela, da so njegove skrivne postranske romance obrodile kar dva otroka.A Clint je bil nato tisti, ki se je odločil pokopati njuno ljubezen. Nič kaj elegantno, saj so Sondro, ko se je vrnila v njun skupni dom, pričakali zamenjane ključavnice in vse njeno imetje v kovčkih pred vrati. Tega pa očitno bojevita lepotička ni prenesla mirno, temveč je dolgoletnega partnerja zvlekla na sodišče. Kajti čeprav je nikoli ni popeljal pred oltar, je zahtevala delitev lastnine. Kako se je njun spor končal, vesta le onadva, saj sta se poravnala zunaj sodne dvorane. Tako je storila še dvakrat, sprva leta 1995, ko je Eastwooda tožila zaradi prevare, nato pa je v sodne klopi zvlekla še filmsko hišo Warner Brothers, ker naj bi skupaj s Clintom skovala zaroto, da sabotirata njeno kariero. Obakrat pa sta medijsko odmevni tožbi dobili epilog z zunajsodno poravnavo.Njena zgodba z legendarnim igralcem torej ni bila le rožnata, pa vendar je Eastwood verjetno v žalosti sklonil glavo, ko so Lockovo prejšnji mesec pospremili k večnemu počitku na losangeleškem pokopališču.