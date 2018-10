Tupac Shakur živi na Kubi

Britanec naliva čisto vino

V dveh desetletijh so ga videli najmanj osemkrat, na različnih koncih in krajih.

Pevčeva mama Afeni Shakur je bila članica gibanja Črni panter, ki je zorkestriralo Tupacov skrivni pobeg. FOTO: GULIVER/COVER IMAGES

Živ ali mrtev?

Ta mesec je minilo že 22 let, odkar je pod streli ugasnilo življenje enega največjih raperjev. No, vsaj uradna zgodba pripoveduje, da je zvezdnik, star komaj 25 let, po šestdnevnem boju v bolnišnici klonil pod streli, ki so mu pred lasvegaškim nočnim klubom prerešetali telo. In čeprav je policija za zvezdnikov umor osumila več ljudi, nihče ni bil nikoli uradno ne aretiran ne obtožen.Roki pravice v Tupacovem primeru pač ni bilo zadoščeno. Čeprav za tem tiči precej preprost razlog. Glasbenik ni nikoli umrl, ampak je svojo smrt le uprizoril in danes brezskrbno uživa na Kubi. Tako trdi stražar, po rodu Britanec, ki je bil del ozke in tajne skupinice tistih, ki so raperju daljnega leta 1996 pomagali skrivaj pobegniti in ga pretihotapiti na revolucionarni karibski otok.Postal je že skoraj del urbanega izročila, njegovo življenje in smrt pa sta ovita v mite in teorije zarot. Temu je Nice zdaj sklenil narediti konec in svetu natočiti čistega vina.Nobena skrivnost ni, da so bili zvezdnikovi staršiinpripadniki gibanja Črni panter. Članom gibanja so na ulicah prišle na ušesa govorice, da je bil na Tupaca naročen umor, zato je dalo vodstvo varnostni ekipi nalogo, naj zvezdnika skrijejo pred plačanim morilcem. In v skupini izbrancev sta bila tudi Michael in njegov brat. Pri čemer so bili le delno uspešni. Prelomnega sedmega septembra 1996 je bil pevec iz zasede namreč v resnici ustreljen. Njegovo življenje je v resnici viselo na nitki. Nato pa naj bi se zgodba začela odvijati drugače od uradne različice. V resnici je moral Michael ustreljenega zvezdnika nemudoma pretihotapiti iz ZDA in morilcu preprečiti, da bi dokončal svoje delo.»Bilo je, kot bi poskušali pobegniti iz zapora. V letalu smo bili jaz z bratom, pilot in še dva člana Črnih panterjev. No, in Tupac. Odleteli smo takoj, ko je bilo dovolj varno. Ko smo pristali na Barbadosu, smo se rokovali in poslovili. Od tam je moj brat pomagal Tupacu dospeti do Kube.« In tudi v resnici so družabna omrežja pred leti podivjala, ko je na splet pricurljala fotografija domnevnega Tupaca, živega in zdravega na Kubi. »Čemu, mislite, njegovega morilca nikoli niso prijeli? Ker ni mrtev. Temveč živ in zdrav nekje na otoku kadi cigaro,« zdaj dodaja Nice.Razkril je resnico. S tem pa svoje življenje postavil na kocko. Nice je prepričan, da so mu za petami specialci ameriške vlade, ki ga želijo utišati, preden bi zinil še katero. Kajti že zdaj naj bi povedal veliko preveč. »Ozračje je postalo grozno napeto. Prek svojih stikov sem izvedel, da je na britansko vlado prišel zahtevek za mojo izročitev. Če prižgejo zeleno luč, sem nasrkal,« pravi in nadaljuje, da ima lahko le široko odprte oči in ušesa. »Pritajil sem se, nikjer ne ostanem predolgo. Ne vem sicer, česar vsega me obtožujejo, zato se niti braniti ne morem. A tudi če bi se lahko, to ne bi bilo pametno. Najverjetneje bom moral pobegniti iz Anglije.«Michael Nice ni edini, ki je prepričan, da Tupac še vedno nekje tlači zemljo. Kot tudi fotografija domnevno mrtvega zvezdnika, a še kako živega na Kubi, ni edina, ki naj bi to dokazovala. V minulih 22 letih naj bi ga namreč uzrli – in fotografirali – že najmanj osemkrat. Sprva 2004. na Kubi. Leta 2001 na Wall Streetu, leto pozneje pa na Švedskem. Leta 2014 naj bi ga videli v Bostonu in nato v Los Angelesu, leto pozneje pa nekje v Kaliforniji. Lani so njegovo podobo uzrli v New Jerseyju, najbolj nedavno, letos, pa v Somaliji.