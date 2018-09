Trenutek, na katerega sta čakala desetletje

Skladba En dan je kombinacija pop in hiphop glasbe. Fotografiji: Alen Lacijan

Iz ringa v studio

En dan govori o človeku, ki hrepeni po boljšem jutri.

Kevin Koradin po skupini Tide uspešno nadaljuje samostojno kantavtorsko pot in po petih uspešnicah, med katerimi so tudi skladbi Brez besed in Spomni se ter duet zpošilja pevec in avtor na radijske valove nov eksploziven duet En dan.Tokrat se je odločil, da bo k sodelovanju povabil prijatelja, raperja, ki smo ga lani bolje spoznali v šovu Zvezde plešejo, profesionalnega borca in člana Kocke, nekdaj največje hiphop skupine pri nas. »Z Denisom sva se spoznala pred približno sedmimi leti in se že takrat dogovarjala, da bi skupaj nekaj naredila. Toliko let pozneje so se stvari lepo zložile, držal sem besedo in ga povabil k sodelovanju. Denis je bil takoj za in stvari so hitro stekle,« je povedal Kevin.»Takoj ko sem v roke prijel akustično kitaro, sem vedel, da želim poskusiti nekaj malo drugačnega od mojih prejšnjih pesmi,« dodaja. Skladba En dan je kombinacija pop in hiphop glasbe, združena sta Kevinov značilni vokal in Chorchypov razpoznavni hiphop slog.»En dan govori o človeku, ki hrepeni po boljšem jutri, ujetem v vajetih modernega sistema, ki z lažmi in premišljeno propagando vsak dan manipulira z malim človekom,« je zgodbo razložil Koradin, Chorchyp pa je o sodelovanju razkril: »S Kevinom se poznava že nekaj časa in že med prvim srečanjem, ko smo nastopali s Kocko, on pa s skupino Tide, sem si želel, da bi naredili kakšen skupen projekt. Po približno desetih letih, ko imava vsak svojo kariero, so ideje ostale iste, oba sva odrasla in res sem vesel zaradi tega sodelovanja.Nastal je komad, ki je mešanica najinih stilov in gre hitro v uho. Namen je prebuditi zavest vsakega posameznika, da začne delovati iz sebe, in ne tako, kot mu govori okolica.« Chorchyp, ki je po Kocki izdal svoj solo album Pot samuraja, slednjega zaradi profesionalnih tekmovanj ni utegnil dostojno promovirati, zato je zdaj toliko bolj zadovoljen, da ima več časa za glasbo in da sta s Kevinom Koradinom združila moči.