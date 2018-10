Težkokategorniki Modrijani: baraba, genialec, poštenjak in bedak

Videospot so Modrijani posneli v domači vasici v Vrbi pri Dobrni.

Modrijani so najnovejši videospot snemali s plesalci Plesnega mesta v vasici Vrba pri Dobrni. Fotografiji: arhiv Modrijanov

Ne glede na to, kako je narava delila lepoto in pamet, pomembno je, da se vsak sprejema takšnega, kakršen je.

Nima šans, da zmaga, kdor poraza se boji. Kadar vrata so zaprta, pejd' skoz' okno ven, kar življenje daje, to vzem'! Tako pojejo v novi priredbi z naslovom Huda ura rock nažiga Modrijani, ki hvaležno sprejemajo vse, kar jim ponuja življenje.Tako preizkušnje kot vsakodnevne trenutke veselja. »Hvaležni smo tuji založbi in avtorjem, ki so nam znova izkazali zaupanje in dovolili posneti priredbo. Izjemna avtoricapa je zanjo napisala slovensko besedilo,« poveVideospot, v katerem nastopajo tudi plesalci in predvsem plesalke Plesnega mesta, so Modrijani tokrat posneli v domači vasici v Vrbi pri Dobrni. Tam sta bili kar dve produkcijski ekipi, ki sta seveda svoje delo, kot vselej, odlično opravili, videospot pa je že na domačih televizijskih postajah in upajo, da ga bodo gledalci videli čim večkrat.Zanimivo je, da se Modrijani v videospotu nekoliko norčujejo sami iz sebe, temu primerna pa imajo tudi imena –je baraba, Blaž Švab poštenjak,genialec, njegov bratpa bedak. Toda sporočilo Modrijanov je jasno, kakor koli je že narava delila lepoto in pamet, pomembno je, da se vsak sprejema takšnega, kot je, saj je v vsakem tudi veliko dobrega.