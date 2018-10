Ta teden se vrača priljubljena slovenska oddaja

Osrednji gost oddaje Slovenski pozdrav bo Miro Klinc s svojim ansamblom. FOTO: Ansambel Mira Klinca

Na RTV so potrdili, da letos festivala Slovenska polka in valček ne bo, ostaja oddaja Silvestrski pozdrav.

Darja Gajšek, Blaž Švab in Urška Vučak Markež bodo skrbeli za zabavo gledalcev. FOTO: Arhiv Rtv

Oddaje bodo vse do konca prvega dela sezone snemali v gostilni Pri Jožovcu v Begunjah.

Z jesenjo, kot smo že vajeni, se na televizijske zaslone vračajo številne oddaje, ki jih čez poletje ni na sporedu. Ena od teh in tudi edina, v kateri se sliši narodno-zabavna glasba in ki ohranja družinsko petje, je oddaja Slovenski pozdrav, ki bo v tej sezoni prvič na sporedu ta petek, 5. oktobra.Oddaje bodo vse do konca prvega dela sezone še vedno snemali v gostilni Pri Jožovcu v Begunjah, na snemanjih pa bodo lahko tudi gledalci. A ni nujno, da bo tako tudi po novem letu. »O tem, kakšna bo oddaja v prihodnjem letu, se še odločamo, zato še ni znano, ali jo bomo snemali na obstoječi lokaciji ali kje drugje,« so na naše vprašanje odgovorili v službi za odnose z javnostmi RTV Slovenije.Pojasnili so še, da je dokončno jasno, da letos festivala Slovenska polka in valček, ki poleg Vurberškega in Ptujskega med ansambli velja za enega najprestižnejših, na katerih je vredno nastopiti, ne bo! Bodo pa na naši javni televiziji, so nam odgovorili, poskušali najti prostor zanj v programski shemi prihodnje leto. O njej pa se še odločajo. Četudi je bil govor o tem, da ne bo več niti Silvestrskega pozdrava, pa to ne drži.»Oddaja Silvestrski pozdrav bo tudi letos v ponudbi TV Slovenije, še posebno zaradi številnih navdušenih odzivov gledalcev in tudi tistih, ki so bili prisotni lani na snemanju v dvorani Tabor v Mariboru,« odgovarjajo v razvedrilnem programu RTV. Letos jo bodo snemali 14. decembra, vstopnice so že v prodaji.In kaj čaka gledalce v novi sezoni oddaje Slovenski pozdrav? Osrednji prostor bo znova imela rubrika Družina poje, v kateri se bodo predstavljale slovenske družine, ki ohranjajo pevsko tradicijo in družinske vrednote, kot so druženje, pripadnost, medsebojno spoštovanje in slovenska pesem. Za humorne vsebine bo še naprej skrbela, ki bo po novem gledalkam in gledalcem svetovala pri reševanju vsakdanjih problemov.V vsaki oddaji bo osrednji gost nekdo, ki je pomembno zaznamoval narodno-zabavno glasbo kot avtor, izvajalec, producent, pevec ali inštrumentalist. Predstavljali bodo tudi uveljavljene narodno-zabavne skupine ter zmagovalce poletnih festivalov domače glasbe, tu in tam pa bodo na odru Slovenskega pozdrava nastopili izvajalci zabavnih glasbenih zvrsti. Voditelja ostajatainTa petek, v prvi oddaji jesenske serije, bodo zaigrali in zapeli ansambli Spev, Mladika, Klateži in Krimski lisjaki, gostili bodo tudiin Brendijeve barabe painz učenci. Osrednji gost bos svojim ansamblom. V tretji sezoni rubrike Družina poje se bosta predstavili družiniiz Cerknice iniz Gabrja pri Dobrovi.