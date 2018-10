Štiriglasno božajo dušo

Pred odhodom na oder v sproščenem vzdušju FOTO: MOJCA MAROT

Družbo so jim ta večer delali Modrijani, Ansambel Braneta Klavžarja, Mladi korenjaki, Nemir, ansambel Naveza in Igor in Zlati zvoki. Kljub slabemu vremenu pa je bil uspešen, kar za štiri fanteinpomeni, da so dobili novo energijo tudi za delo v prihodnje.»Upamo, da se bomo v naslednjih letih še naprej srečevali v Slavini pri Postojni, kjer je vsakič odlična veselica,« pravi Simon Šorc, eden od štirih odličnih pevcev v ansamblu, ki je stopil že v enajsto leto delovanja. Doslej so se Akordi na narodno-zabavnem področju že dodobra izkazali s štiriglasnim fantovskim petjem ob diatonični harmoniki, na katero igra Rok Kompara. Ime ansambla pa so podedovali po istoimenski glasbeni skupini, katere člani so pred desetletji polnili plesišča z mladimi in starimi.Prvič so zdajšnji člani v javnosti zaigrali 15. avgusta 2007 na tradicionalni vsakoletni prireditvi Koncert pod lipo v vasi Slavina. A so se fantje poznali že prej in večkrat skupaj zapeli in zaigrali. Predvsem Slakove viže in pesmi Fantov z vseh vetrov, ki jih radi preigravajo še danes, saj so tudi pri poslušalcih še vedno priljubljene. A so v teh letih ustvarili tudi kopico lastnih skladb, ki božajo dušo. Številne so bile nagrajene na festivalih, tudi najprestižnejših, zato ni čudno, da so viže poslušalcem dodobra zlezle pod kožo.Doslej so izdali tri albume. Prvega leta 2010 z naslovom Hočeš, nočeš, nanj pa so uvrstili prvih 11 skladb, ki jih je po večini ustvaril modrijan, besedila pa so prispevali različni avtorji. Leta 2012 so izdali drugi album, ki so ga poimenovali Akordi ljubezni, po skladbi, s katero so zmagali na Ptujskem festivalu 2011. Tretji album leta 2014 pa nosi ime po skladbi Najina zgodba, s katero so se predstavili na festivalu Slovenska polka in valček leto prej.Po štirih letih je bil res že čas za četrti album, tokrat so ga poimenovali po čutnem valčku z naslovom Pevec, ki sta ga ustvarila Rok Švab in(slednji je pisec besedila). Poleg že omenjenih so na albumu še skladbe drugih znanih avtorjev, oddoinpain, dodane so tudi ljudske priredbe.Poleg valčkov, kot sta denimo Pustite mi vsaj svoje pesmi in Čas bo izbrisal vse, pa fantje niso pozabili na hitre in hudomušne polke pa tudi legendarne ljudske in a cappela pesmi, kot je denimo Nocoj pa, oh, nocoj. Gre skratka za skupek glasbe za vse ljubitelje diatonične harmonike in ubranega fantovskega štiriglasnega petja, kar Akordi zares dobro obvladajo.