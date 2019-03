Statisti v videospotu Nuše Derende so bile lutke

Nuša Derenda je videospot snemala na dan krvave polne lune.

»Že ob prvem poslušanju sem se zaljubila v prelepo besedilo pesmi,« je nedavno razkrila, ki smo je sicer vajeni v bolj energičnih skladbah. Tokrat pa je svojim poslušalcem ponudila nežno balado z naslovom Kadarkoli.»Pesem govori o ljudeh, ki jih nekaj bremeni, a nimajo nikogar, ki bi se mu izpovedali, ali preprosto nočejo s tem obremenjevati drugih,« je povzela bistvo priljubljena pevka in razkrila, da sta besedilo in glasbo za pesem napisala njena dolgoletna prijateljain(slednji je avtor glasbe), aranžma pa je delo. Videospot je Nuša posnela s produkcijsko skupino Karo Media, s katero je tokrat sodelovala že tretjič, za make up in stayling pa sta poskrbelainZanimivo je, da so videospot snemali na dan krvave polne lune, ki so ga nekateri označili za najbolj depresiven dan v letu. A Nuše to ni niti malo motilo. In niti drugim vpliv lune menda ni prišel do živega in vsi, sploh pa nezgovorni statisti, tokrat so bile to kar izložbene lutke, so svojo nalogo opravili povsem suvereno.Nuša nam je zaupala še, da bo v prihodnosti posnela zanimiv akustični album starih uspešnic, a si bo zanj vzela čas in ga bo naredila brez kakršnih koli pritiskov. Glede na to, da se bliža 8. marec, pa načrtuje tudi malce drugačen nastop, ki ga bo posvetila vsem ženskam.