Spielberg skoraj leto dni iskal igralca

Bo Ansel Elgort kos zahtevni vlogi? FOTO: Guliver/Cover Images

Gre za predelavo Romea in Julije FOTO: Pr

Vse kaže, da jekončno našel svojega Tonyja. Ne, ni govora o sloviti televizijski nagradi, temveč o glavni moški vlogi v obuditvi kultnega muzikala West Side Story (Zgodba z zahodne strani). Sloviti režiser računa na 24-letnega, zvezdnika filmov, kot sta Baby Driver (Voznik) in Fault In Our Stars (Krive so zvezde). Izbira nikakor ni bila lahka, saj naj bi Spielberg za iskanje primernega kandidata porabil večino letošnjega leta. To seveda ne preseneča, saj gre za enega najbolj odmevnih prihajajočih filmskih projektov. Glede na to, da ima kultni muzikal malone fanatične oboževalce, je odgovornost toliko večja.Spomnimo, Zgodba z zahodne strani je svojo premiero na Broadwayu dočakala leta 1957, nastala je po knjigiin, za glasbo pa je poskrbel odlični. Uspeh uprizoritve je leta 1961 pripeljal do filma, v katerem je blestelkot Toni,pa je upodobila njegovo ljubezen Mario. Oba junaka se znajdeta v podobni situaciji kot Romeo in Julija, saj je Toni bivši član ulične tolpe The Jets, medtem ko je Maria sestra rivalske tolpe The Sharks, ki jo sestavljajo priseljenci iz Portorika.V iskanju ustreznih igralcev, pevcev in plesalcev naj bi si ogledali na tisoče ustvarjalcev iz New Yorka, Miamija, Los Angelesa in Portorika. To je seveda močno pretreslo sceno in povzročilo silovito rivalstvo, saj gre za vloge, ki bodo izbrane srečneže nedvomno katapultirale med zvezde. Prav zaradi tega vlada veliko pričakovanje, komu bodo podelili glavno žensko vlogo. Snemanje filma naj bi se začelo prihodnje poletje.