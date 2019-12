Spet bodo pomanjšali otroke

Režiser se vrača

Rick Moranis in že pokojna Marcia Strassman sta v obeh filmih reševala otroke, žrtve znanstvenih poskusov.

Glavni junak bo Nick Szalinski, zdaj tudi sam izumitelj.

200

milijonov je izvirni film prinesel v blagajne.

Komedija z ravno prav znanstvenega pridiha je leta 1989 napolnila kinematografe in osrečila tudi blagajno s približno 200 milijoni evrov, posledično pa seveda navdušila ustvarjalce za snemanje drugega dela. Pri tem ni sodeloval režiser prvega filma, a sezdaj vrača z remakom, ki nosi preprost naslov Shrunk (pomanjšani ali skrčeni v prostem prevodu).Draga, pomanjšal sem otroke, je prijetna in ravno prav napeta zgodba o raztresenem izumitelju in očetu Waynu Szalinskiju, ki namesto da bi s kakšnim zanesljivejšim delom služil kruh, od jutra do večera čaka na svoj veliki preboj v znanosti. Po usodnem zapletu se njegova sin in hči ter še sosedova otroka nehote srečajo z njegovo čudežno napravo in se zmanjšajo ter znajdejo v gromozanskem svetu, v katerem so sami miniature. Denimo, njihovo življenje se skorajda konča v smetnjaku, pa v travi, ki je zanje džungla, in zaradi žuželk, ki so v primerjavi z njimi pošasti. V drugem delu, Ljubica, povečal sem otroka, je zgodba ravno toliko zapletena, a se najmlajši otrok in njegov plišasti zajec prelevita v velikana. V obeh je zmedeni izumitelj, za režijo pa je v drugem delu zaslužen, a je novo priložnost za zgodbo zdaj spet dobil Johnston.Shrunk še nima datuma premiere pa tudi o zasedbi se za zdaj le šušlja, a naj bi glavno vlogo zaupali, ki trenutno znova blesti kot simpatični snežak Olaf iz Ledenega kraljestva, tokrat pa se bo prelevil v čudaškega znanstvenika: Szalinskijevega sina Nicka, ki je bil nekoč sam pomanjšan, zdaj pa bodo njegovi projekti desetletja pozneje zaznamovali njegove otroke. Mimogrede,, igralka, ki je v prvih dveh filmih upodabljala mater, je pred petimi leti umrla za rakom dojke, stara 66 let.Nad projektom bdi Disney, ki se je podpisal tudi pod izvirnik, scenarij bo spisal. Po nekaterih napovedih naj bi ustvarjalci film nemudoma predvajali na novi platformi Disney+, a kot kaže, mu bodo vendarle najprej namenili tudi nekaj časa v kinematografih. Posebni učinki, ki so v znanstvenih filmih pač nepogrešljivi, bodo ustrezno zaživeli le na velikem platnu, zanimivih zapletov pa ne bo manjkalo, zagotavljajo producentje.