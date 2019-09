Snemala sta kar v Ljubljani

Premalo spanja se nam je obrestovalo.

Avtor pesmi Džaba, džaba je Rusko Richie, Alen Islamović je poskrbel za tekst. FOTOGRAFIJI: ARHIV IZVAJALCA

Ta mesec se je vse vrtelo okrog snemanja videospota za pesem Džaba, džaba, ki sta jo posnela slovenski pevecin legendarni, član skupine Bijelo dugme. Glasbenika sta nam zaupala, da pesem govori o tem, kaj vse smo ljudje pripravljeni narediti za nekoga, na koncu pa se izkaže, da je bilo vse zaman. Rusko nam je zaupal, da je bilo za snemanje potrebnih ogromno priprav. »Do treh zjutraj smo pripravljali sceno, snemanje pa se je začelo ob osmih. Toda premalo spanja se nam je na koncu obrestovalo,« je povedal.Videospot je režiral, član znane hrvaške skupine Tarapana band, za katerega je Rusko dejal, da je velik profesionalec, ki ima veliko zanimivih idej. »K sodelovanju smo povabili tudi plesalke skupine Exquisites, ki so profesionalno in korektno oddelale svoj del; kar si je režiser zamislil, to so storile,« v smehu pove Rusko in doda, da so k sodelovanju povabili tudi prijatelje, med drugim raperja, ki je odličen glasbenik. »Igra veliko inštrumentov, v videospotu ga bomo lahko videli za bobni,« še pove slovenski pevec, ki se je zahvalil tudi tamburaški skupini Mellos. »Hvaležen sem vsem, ki so pri nastajanju videospota pomagali in sodelovali,« za konec pove Rusko, ki se veseli njegovega izida.