Primorci so novonastala skupina, v kateri so moči združili sami znani glasbeniki, ki so bili prej člani drugih ansamblov. Dva, in sicer Aleš Segulin in Franko Novak, sta bila člana Primorskih fantov, Vojko Brenčič pa je nekdanji član Ansambla Akordi. Zdaj so se odločili za novo, samostojno glasbeno pot, na kateri bodo kovali nove melodije. Za začetek so posneli in na radijske postaje že poslali pesem z naslovom Sneg v Portorožu, s katero želijo sporočiti širši javnosti, da sicer snega v Portorožu res (še) ni, a bodo prazniki zagotovo tudi na Primorskem lepi, veseli in polni zabave. Za to skladbo je besedilo in glasbo napisal obalni glasbenik in producent Žiga Rustja, pri snemanju v studiu 106 v Parecagu pa so se jim pridružili še drugi glasbeni prijatelji, in sicer kitarist Marko Hrvatin, pianist Mitja Bobič, bobnar Tomi Purič in na klavirski harmoniki Tomaž Boškin.