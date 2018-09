Slovence najbolj pritegne balkanski humor

11. Panč: 5 večerov, 4 voditelji, 10 držav, 28 komikov!

Nastopilo je 28 komikov iz 10 držav. FOTO: Tomaž Kos

Našli smo recept, kaj je ljudem všeč.

Tudi tokrat je bilo pet večerov povsem razprodanih. FOTO: Tomaž Kos

Pol ducata komikov iz nekdaj skupne države je stkalo epilog našega osrednjega festivala stand up komedije, ki je ob 28 komikih iz 10 držav spet izpostavil tudi nekaj prihajajočih talentov. Po dveh slovenskih večerih, angleškem in črnem je namreč zadnje dejanje 11. Panča pripadlo hrvaškim, bosanskim in srbskim komikom. Vsak ima svoj okus, pravijo, a dejstvo je, da je balkanski humor zelo zabaven in sočen, kar že leta in leta prepoznavajo tudi ljudje pri nas, zato ni nič nenavadnega, da so bili obiskovalci nad zadnjimi nastopajočimi, torejin voditeljico, neverjetno navdušeni. Dokazali so namreč, da regijo povezuje svojevrsten humor, ki temelji na sosedskem zbadanju, poredni nostalgiji in posebni navihanosti, ki je doma le na Balkanu.Očeta projekta,in, sta povedala, da sta z nastopi in odzivom občinstva zelo zadovoljna, malo obžalujeta le, da sta morala zaključna večera preseliti pod streho, saj bi sicer lahko v nastopih uživalo še kakšnih tisoč ljubiteljev komedije več. »Rekel bi, da je bil letošnji najboljši do zdaj. Nastopi in publika fantastična, ekipa neverjetna, vse ovire in težave nam je uspelo preskočiti pa tudi dež nas ni zmotil,« je svoje vtise delil Tin Vodopivec.Kot zanimivost naj še povemo, da sta Tin in Tešky na začetku festivala vse naloge, vključno s postavitvijo spletne strani, marketingom in oblikovanjem plakatov, opravljala sama, zdaj pa za celotno izvedbo skrbi približno 30 ljudi. »Mislim, da smo v teh letih Panč pripeljali do točke, ko vemo, kaj delamo, in da smo našli recept, kaj je ljudem všeč,« je zadovoljen Tešky.Sicer pa prav veliko prostora za širitev festival Panč nima, saj so bili tudi letos vsi večeri povsem razprodani, kar je še dodatna potrditev dobrega desetletnega selekcioniranja programa. Panč se na Ljubljanski grad vrne na koncu prihodnjega poletja, jesen pa prinaša cel kup dobre komedije.je denimo na Gradu predstavil nekaj izsekov iz svoje prve celovečerne predstave Prof. Kuzman ml. – Komedija o di(v)jakih in (m)učiteljih, Tin Vodopivec prihaja z novim šovom Rock'N'Roll,se bliža 100. izvedbi hita Tvoj bodoči bivši mož,innadaljujejo pohod z Bradami, na Voyo prihaja tretja sezona Skečoholikov, ki so razširili svoje vrste,je novi voditelj šova Slovenija ima talent, marsikaj zanimivega pa bo ponudila tudi 10ka ...