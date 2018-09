SlepaKura zaprhutala in dvignila prah

Glasbeniki so skriti pod sinonimi ali zgolj zafrkantskimi spremembami imen.

V ekipi so vrhunski glasbeniki. FOTOGRAFIJI: Mirta Zajc

»SlepaKura je ideja, da se politično korektnost uvrsti na seznam prepovedanih veščin. SlepaKura je želja, da ustava niso le črke na papirju. SlepaKura si ti, je ona, je Mrki, je Volk, je Kameleon Karlo, je Tatilak, je Jimmy Seronja, so oni, smo vsi,« se glasi predstavitveni tekst zasedbe, ki združuje nabor vrhunskih domačih glasbenikov, ki pa so nekako skriti pod različnimi sinonimi ali zgolj zafrkantskimi spremembami imen. Tako bomo lahko na prihajajočem albumu slišali glasbenike, kot so: Hamo, MetodMaBanko, Runjoe, Maya, Tonč, Buši, Marco 48, Churnchetz, Kožar in WolfGang.Če je promocijski imidž skupine sproščen in zabaven, to ne velja za njeno sporočilo. Gre za prvi resni družbeno-kritični projekt, ki nastavlja ogledalo trenutnemu času in razmeram v naši domovini. Najlepši znak njihovega poslanstva je videospot za glasbo Tete strici, ki ga lahko najdemo na spletu, medtem ko bomo lahko plošči z naslovom Odprta sezona lova na politike prisluhnili 26. septembra ob uradnem izidu in promocijskem koncertu v ljubljanskem Čin činu. »Odprta sezona lova na politike je glasbeno-politični manifest, brezdlačen jezik, uravnilovka zvočne krajine, neplačana nadura, odgovor na dlani, vzet z jezika puški iz koruze,« je sklenil vodja skupine SlepaKura.