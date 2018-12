Skater poka, a ne s petardami

Skater ostaja zvest turbo zvenu.

Saška hišnih ljubljenčkov ne le neguje, ampak simpatične pomerance tudi vzreja.

Poka, poka na zabavi ... je nova polka skupine Skater, a je pomen povsem drug in ne ta, ki smo mu žal priča v teh dneh, ko ponekod preveč poka zaradi petard.Posebno pevka skupine, ki je velika ljubiteljica živali, obenem pa tudi vzrediteljica pomerancev in v salonu poskrbi za marsikaterega štirinožnega hišnega ljubljenčka, upa, da bodo ljudje vendarle spoznali, da prazniki niso za to, da mečemo petarde, ampak zato, da s svojimi najdražjimi v miru preživimo prosti čas in se imamo preprosto lepo. Zato so si slogan Petarde, ne hvala! izbrali tudi za svojega.Sicer pa sta bila Saška in ​iz dua Skater v iztekajočem se letu zelo zasedena z nastopi, v prihodnjem pa napovedujeta nekaj novih hitov. Seveda v živahnih ritmih, kot smo jih od njiju že vajeni.Mojca Marot