September bo pripadal manijakom

Nadaljevanka se odvija v psihiatrični ustanovi.

Manijak je težko pričakovana Netflixova serija, v kateri nastopata težkokategornikain. To bo sploh prvi nastop Emme Stone na televiziji, družbo ji bosta delali odličnain sveže ločeni. To pa ni vse, pod režijsko taktirko se podpisuje, izvrstni ameriški režiser, ki ga najbolj poznamo po seriji Pravi detektiv.Prvi del Manijaka bomo lahko gledali v petek, 21. septembra, ko bodo sočasno objavili kar vseh 10 epizod. Nadaljevanka je v bistvu predelana črna komedija, ki je bila v obliki serije predvajana na Norveškem. Odvija se v psihiatrični bolnišnici, kjer spremljamo hospitaliziranega moškega, ki živi fantazijsko življenje v svojih sanjah. Tako bomo spremljali Emmo in Jonaha, kako se bosta sprehajala skozi različne fantazijske svetove, medtem ko se bosta v ustanovi zdravila. Spomnimo se, da sta že bila skupaj pred kamerami, daljnega leta 2007 sta zaigrala v filmu Superbad (Super hudo), ki je oba izstrelil med zvezde. Danes sta hollywoodska A-kategornika in nastopata v najbolj uspešnih produkcijah.Theroux je bil nazadnje na malih zaslonih lani, ko se je končala tretja sezona HBO produkcije The Leftovers (Ostanki). Omeniti velja šein. Zasedba se bo v seriji pojavljala v vrsti različnih okolij in slogov, od osemdesetih let do bojevniških fantazijskih sekvenc. Annie Landsberg in Owen Milgrim, ki ju upodabljata glavna igralca, sta popolna tujca, ki ju združi zadnja stopnja skrivnostnega farmacevtskega poskusa. Annie je obsedena z odnosom s svojo mamo in sestro, Owen pa je peti sin bogatega newyorškega industrialca, ki se že vse življenje spopada s simptomi morebitne shizofrenije. Oba je življenje pripeljalo v slepo ulico, z novim zdravilom pa bi se lahko njuna sreča povrnila. Skupina desetih prostovoljcev se tako poda na tridnevno testiranje, ki naj bi odpravilo vse njihove težave. To se, seveda, ne zgodi.