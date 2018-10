Sanjsko punco našel v sanjah

Iz najstniškega fanta je odrasel v magnet za ženske. FOTO: Osebni arhiv

Ko sem se sredi noči prebudil, sem takoj spisal besedilo.

Najnovejši singel mladega slovenskega glasbenikaSamo najin ples ima zagotovo nenavadno zgodbo. Glasbeniki ideje črpajo iz različnih virov, skladbe so zato pogosto zanimive ali nenavadne, in to velja tudi za njegovo. Žan je svojo idejo spisal dobesedno po sanjah, o zgodbi je namreč sanjal. Morda je slišati malce nenavadno ali neverjetno, a je res.»Pesem govori o plesu z dekletom, o čemer se mi je sanjalo. Sanje so se mi tako v živo vtisnile v spomin, da ko sem se sredi noči prebudil, sem takoj spisal besedilo, povsem poln vtisov. Dekle je bilo prav takšno, kot jo opisujem, in prav tako sva plesala v sanjah kot zdaj v videospotu,« pravi.Želel si je, da bi bil tudi videospot vsebinsko kar najbolj podoben tistemu, o čemer je sanjal. Na rtu Kamenjak so ga snemali ves dan, od sončnega vzhoda do zahoda, njegova posebnost pa je, da se Žan v njem predstavi tudi kot plesalec.»Plesne korake sem se naučil po koreografiji, ki jo je sestavila plesalka v videospotu. Nisem kaj prida plesalec, zato je bil to velik izziv. Precej dni vaj je bilo za mano, preden smo se lotili snemanja. Upam, da bodo plesalci moje gibe gledali vsaj s priprtimi očmi,« v smehu pripoveduje. Žan je sicer pri novem singlu zares intenzivno delal; je avtor skladbe in besedila, odigral je vse štiri kitare in električni piano, odpel celo spremljevalne vokale. Da je spot posnet, je vesel tudi zato, ker ima te dni polno dela s študijem.Sicer pa svoje sanjske punce, vsaj v skladbi, ni našel le Žan, sanjskega mladeniča so našla tudi mnoga dekleta, njegova nova podoba namreč kar kliče po oboževalkah. V zadnjem videospotu se je glasbenik precej razgalil in brez sramu pokazal izklesano telo. Fant, ki se ga spomnimo iz šova Slovenija ima talent, je odrasel v moškega, ki je pravi magnet za ženske. Bo katera v množici deklet ujela tega mišičnjaka?