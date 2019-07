S Škrjančkom podirajo rekorde

Ni navaden ljubezenski valček

Ni časa za počitnice. FOTO: OSEBNI ARHIV

Trinajst let na sceni

Ni časa za počitnice. FOTO: OSEBNI ARHIV

Fantje ob vikendih nastopajo na številnih veselicah pa tudi drugih prireditvah. Še pred začetkom uradne sezone igranj pa so posneli nov valček z naslovom Škrjanček, ki je v hipu osvojil srca številnih poslušalcev.»Za to pesem si upamo trditi, da ni navaden ljubezenski valček, ampak je valček, v katerem se najde marsikdo. Z njim smo poskušali ohraniti pristno narodno-zabavno glasbo, ki je je po našem mnenju v zadnjem času vedno manj,« je ob predstavitvi, v imenu vseh fantov, povedal nemirovecIn res, omenjeni valček je že presegel 122.000 ogledov videospota, kar pa ne preseneča, saj je melodijo za valček ustvaril dolgoletni prijatelj nemirovcev, besedilo pa priznana tekstopiska. A, Andrej,inpridno ustvarjajo naprej in že jeseni lahko pričakujemo kakšno lepo novo melodijo.Pa vendar se je od leta 2006, odkar so na sceni, marsikaj spremenilo. Fantje postajajo vse bolj mirni in si počasi ustvarjajodružine. Letos je prvič postal očka kitarist Andrej Zupan. Z njegovo Majo sta se razveselila prvorojenke. »Zala je na svet privekala 2. junija in jaz sem bil tisti dan ravno na veselici, tako da tudi če sem si še tako želel biti zraven pri porodu, me Zala ni počakala, tako zelo se ji je mudilo na svet. A pomembno je, da se obe, mamica in moja punčka, počutita dobro in da je Zala iz dneva v dan bolj živahna,« nam je zaupal Andrej. In priznal, da je postati očka nekaj najlepšega. Ni pa edini nemirovec, ki je že okusil očetovske čare. Dejansko je Zala že tretja punčka v ansamblu samih fantov, saj sta se hčerkic decembra lani razveselila tudi Matejin