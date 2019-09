S pesmijo so počastili maturante

Njihovo skladbo Še vedno sva ista radi prepevajo tudi mladoporočenci. FOTO: youtube

Skupina Victory se te dni po začasnem ustvarjalnem počitku vrača na sceno z novo skladbo. Fantje sicer niso dobesedno počivali, saj so pridno nastopali, za nove pesmi pa so si vzeli malce časa. Prejšnja skladba Še vedno sva ista jih je nekoliko držala v negotovosti, a očitno po nepotrebnem. »Ne vemo zakaj, a malce negotovi smo bili, kako bo sprejeta pri poslušalcih,« pravijo. Glede na to, da je skupina na odrih že trideset let, je to malce presenetljivo. Navsezadnje so ustvarili več hitov, kar pa po drugi strani pomeni tudi določena pričakovanja poslušalcev. Tokrat so se veliko pogumneje lotili nove skladbe Najlepša si. »Izjemno nas veseli, da na koncertih naše avtorske skladbe, še posebno nove, pravzaprav privabljajo pod oder! Še vedno sva ista z nami prepeva občinstvo in ne boste verjeli, veliko igramo tudi na porokah, in skladba je ena tistih, ki jo mladoporočenci pogosto izberejo za poročni ples. Ni večje pohvale, kot je ta,« pravijo člani skupine. Pesem govori o maturantskem plesu in zaljubljenih najstnikih, ki se pripravljata nanj. Zanimivo je bržkone tudi, da v videospotu poleg članov skupine nastopata le zaljubljena najstnika in nihče drug. Kakor koli, skupina tematike ni izbrala po naključju. Že več kot 15 let namreč redno nastopajo tudi na maturantskih plesih in odločili so se, da je končno napočil čas, da ta uradni prehod v odraslost počastijo s pesmijo.So nam pa fantje zaupali, da sta tako pesem kot videospot v njih obudila spomine na njihove maturantske plese. Kako tudi ne bi, saj je eden od njih še prav posebno povezan s skupino. »Svojega maturantskega plesa se spomnim več kot dobro. Bil sem organizator plesa dveh razredov, med drugim odgovoren tudi za izbiro nastopajočega. In ko sem se odločal, katera skupina bo najboljša za naš maturantski ples, sem izbral Victory. To se je zgodilo leta 1990, naslednje leto sem pa tudi jaz postal član zasedbe,« se spominja