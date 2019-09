S harmoniko po obrobju treh držav

Najprej k Maksu, nato na Bogračfest

Sprejem na tromeji

Učenci Glasbene šole Bučar so letos igrali na obrobju Hrvaške, Avstrije in Madžarske.

Tudi letošnji pohod je bil za udeležence, učenke in učence Glasbene šole Bučar ter druge mlade in aktivne posebno doživetje, ki ga zlepa ne bodo pozabili predvsem zaradi gostoljubja in dobrosrčnosti ljudi, ki so jih srečali. Pot se je začela v Murskem Središču, kjer sta udeležence sprejela župan občine Lendavain župan Murskega Središča na hrvaški strani, ki sta vse pozdravila in razveselila s pozitivno energijo. Pa tudi zaplesala sta z udeleženkami projekta. Zatem so pohodniki nadaljevali pot proti vasi Pince - Marof. Vmes so se ustavili še pri družini, sledil pa je zajtrk, ki so ga pripravili domačini vasi Pince - Marof.Pot s harmonikami, kitarami in baritoni v roki ter preigravanjem domačih viž se je nadaljevala do domačina, ki so mu glasbeniki v zahvalo zaigrali, nato pa nadaljevali do razglednega stolpa Vinarium. Tu jih je čakalo posebno presenečenje, saj so harmonikarji z Veselimi Štajerkami zaigrali na vrhu razglednega stolpa, kamor so se odpravili peš. Sledil je velik žur, dan pa sosklenili na Bogračfestu, kjer so prav tako zaigrali. Po nastopu so se okrepčali z bogračem, ki so ga pripravili članice in člani Planinskega društva Lendava sna čelu, ki je veliko prispeval k izpeljavi letošnjega projekta. Prvi dan, ko so prečkali Madžarsko in Slovenijo, je bil tako končan, že naslednji dan je sledil odhod proti tromeji.Tam sta jih sprejela župan občine Kuzmater, župan avstrijske občine St. Martin an der Raab. Sledila sta še zadnji vzpon in eno samo veselje na cilju, v Gornjih Slavečih, pri okrepčevalnici Rak, katere vodjaima veliko zaslug za uspešno izpeljan letošnji projekt mlade glasbene šole. V popoldanskih urah je sledila vrnitev proti Ljubljani s kratkim postankom pri družiniv Korovcih. Vodja glasbene šolein hkrati idejni vodja vseh projektov je ob koncu harmonikarjem polaskal: »Vsega, kar smo doživeli, se ne da opisati z besedami. Sam bi lahko tisočkrat prehodil to pot, pa ne bi imelo smisla, saj je to najlepše z vami. In zato hvala vsem.«