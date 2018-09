S harmonikami prečesali kar tri doline

Povsod so veselo raztegnili meh.

Bilo je naporno, a veselo.

Že šest let

Tudi letošnji projekt je uspel.

Glasbeno društvo Bučar je pred šestimi leti s harmonikami v velikem številu osvojilo Triglav.

Priljubljena harmonika

Letos so si učenci in učenke Glasbene šole Bučar za cilj glasbenega projekta zadali obisk treh dolin: Robanovega kota, Logarske doline in Matkovega kota. Fotografije: arhiv GŠ Bučar

S harmoniko čez harmonijo treh dolin je bil za vse zelo poseben in naporen projekt in obenem lep uvod v novo šolsko leto.

Po projektih S harmoniko na Triglav, S harmoniko po slovenski Obali, S harmoniko skozi Postojnsko jamo, S harmoniko ob Kolpi in S harmoniko na Sedmera jezera je Glasbena šola Simona Bučarja iz Ljubljane letos izvedla že šesti glasbeni projekt, ki so ga poimenovali S harmoniko čez harmonijo treh dolin.Učenke in učenci Glasbene šole Bučar so se najprej podali na Kmetijo Zavrtnik v občini Luče in po čudovitem sprejemu pripravili družabni večer, prepleten z glasbo, smehom in slovensko pesmijo. Naslednje jutro zarana so se od kmetije Knez v Robanovem kotu z inštrumenti povzpeli na Strelovec, nato pa se spustili do Klemenče jame, kjer so obiskovalcem koče pripravili kratek glasbeni program.»Igrali smo seveda tudi med potjo, saj naše učenke in učenci niso zdržali, da ne bi poprijeli za harmonike. Po dobrih dveh urah postanka na Klemenči jami smo pot nadaljevali v Logarsko dolino do slapa Rinka. Na Orlovem gnezdu pri slapu Rinka in nekoliko nižje pri Baru pod Slapom smo na veselje številnih planincev spet zaigrali,« pove harmonikar in idejni vodja projekta. Z avtobusom so nato pot nadaljevali do kmetije Matk, kjer so ob zvokih harmonike in citer, na katere je zaigral, sklenili dvodnevno glasbeno potepanje.Cilj tokratnega glasbenega projekta je bil dosežen, saj so osvojili vse doline, Robanov kot, Logarsko dolino in Matkov kot, ter v vsaki tudi zaigrali. Glasbeno društvo Bučar je tovrstne odmevne projekte začelo pred šestimi leti, ko so s harmonikami v velikem številu prvi osvojili našo najvišjo goro in projekt poimenovali S harmoniko na Triglav.O podvigu se je še dolgo govorilo – tako med udeleženci kot drugimi pohodniki, ki so se takrat mudili na naši najvišji gori. Leto zatem so v dveh dnevih z inštrumenti prehodili 42 kilometrov slovenske Obale. »Vse od meje z Italijo do meje s Hrvaško so pele harmonike naših učenk in učencev,« pove Simon, ki je takrat že izbral nov izziv za svoje učence. Ti so zaigrali v Postojnski jami in prehodili celoten podzemni svet najlepše jame na svetu.Osvojili so tudi Predjamski grad in zaigrali v njem. Predlani so bili z inštrumenti ob reki Kolpi, lepotici, ki se vije med belokranjskimi griči, po njej pa so se podali tudi z rafti. Kot za vse projekte je tudi za Kolpo nastala posebna inštrumentalna skladba z naslovom S harmoniko ob Kolpi. Lani so se harmonikarice in harmonikarji odločili osvojiti Sedmera jezera. V dveh dneh so prehodili dolino Triglavskih jezer in zaigrali prav pri vsakem jezeru in seveda tudi na koncu, v dolini pri Bohinjskem jezeru, kjer so zaključili dvodnevno glasbeno potepanje.Letošnji projekt je Simon Bučar začel načrtovati takoj po končanih lanskih Sedmerih jezerih. »S harmoniko čez harmonijo treh dolin je bil za vse zelo poseben in naporen projekt, saj je bilo treba imeti precej kondicije, obenem pa je bil to lep uvod v novo šolsko leto,« je povedal. Sicer pa v Glasbeni šoli Bučar aktivno vpisujejo v glasbene programe za novo šolsko leto in se že veselijo glasbenih izzivov s svojimi učenkami in učenci.Za učence in učenke njegove glasbene šole je tovrstno glasbeno potepanje nekakšen dodatek oziroma pika na i, ki se ga vsi že v naprej veselijo, saj spoznavajo, kako povsod priljubljen inštrument je harmonika. Igranje nanjo poučujejo že na več kot desetih lokacijah, ne le v Ljubljani s širšo okolico, prisotni so tudi na Dolenjskem in Primorskem.Z željo, da učencem poleg rednega izobraževanja, nastopov in tekmovanj ponudijo še več, organizirajo glasbena potepanja po Sloveniji, ki se jih učenke in učenci vsako leto znova zelo veselijo.