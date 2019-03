S harmonikami bili že na Triglavu

Stand up komik Sašo Stare je obiskovalce dodobra nasmejal.

Letos v Prekmurje

Tilen Lotrič in orkester harmonikarjev Bučar

Simon Bučar je vodja in harmonikar z veliko idejami, kako harmoniko še bolj približati ljudem.

Na koncu seveda ni šlo brez Avsenikove Golice.

Dvorana četrtne skupnosti v Sostrem je bila kar pretesna za vse, ki so se zbrali na Večeru diatonične harmonike in smeha, ki ga je četrto leto zapored organizirala Glasbena šola Bučar s svojim orkestrom harmonikarjev.Omenjena glasbena šola ima sedež v Ljubljani, a harmonikarje poučujejo tudi na Dolenjskem in Primorskem, vsakoletni večer pa je poseben dogodek, na katerega se dolgo pripravljajo.Rdeča nit tokratnega večera je bila vez med gostujočimi ansambli z Orkestrom harmonikarjev Bučar, saj so bili številni, ki danes igrajo v ansamblih, nekoč člani glasbene družine, ki svoje učence motivira na prav poseben, lahko bi rekli edinstven, predvsem pa inovativen način. Vsako leto se namreč odpravijo po Sloveniji, in to dobesedno.Lani so se odpravili čez Tri doline, bili so že na Triglavu, se potepali po slovenski obali ter ob Kolpi, bili so v Postojnski jami in se podali čez Sedmera jezera. Na večeru, ki je bil tokrat pustno obarvan, pa so napovedali, kam se bodo podali letos, konec avgusta se bodo podali po obrobju treh držav v Prekmurju. Zato je simbolično Štorklja delila krofe obiskovalcem,pa je na koncert pripeljal avtobus Prekmurcev.Glasbeni večer so začeli s pesmijoz naslovom Po Sloveniji in se tako spomnili vseh dosedanjih potepanj.Vsi gostujoči glasbeniki so tako in drugače povezani s Simonom Bučarjem in njegovim orkestrom. Med njimi so citrarka, skupina Nalet in Ansambel Šrangarji, ki letos praznuje okroglo obletnico delovanja; njihov basistveliko pomaga harmonikarskemu orkestru. Zaigral je Ansambel Razgled, katerega članainsta igrala v zasedbi Simona Bučarja s prijatelji, tako kot člana skupine Harmonk'n'roll, ki je vse navdušila s svojo Mini kiklco.Na noge je spravil obiskovalce, še posebno pa vse učenke in učence glasbene šole Bučar, tudi Ansambel Maj, saj nekatere harmoniko poučuje njihov harmonikar. Vsi mentorji so skupaj zaigrali venček Klavžarjevih polk in pokazali spretnosti, ki jih prenašajo na učence. Za piko na i je poskrbel odlični, ki je zapel Slakovo Glas harmonike, z njim je pela vsa dvorana.Za konec so na oder stopili najmlajši učenci in učenke Glasbene šole Bučar, programa diatonična harmonike, ki so komaj čakali na svoj nastop z drugimi glasbeniki. Seveda ni šlo brez Avsenikove Golice. Poseben gost večera je bil tudi stand up komik, ki je obiskovalce nekajkrat nasmejal do solz.