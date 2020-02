Robert snemal videospot ob hrvaški Dravi

Dekle, ki nastopa v njem, je moja Žana.

Minulo nedeljo je izšel nov videospot za pesem Ja bolujem, s katero se jenovembra lani predstavil poslušalcem na Hrvaškem, na enem večjih festivalov, in sicer MEF, Međimurskem festivalu 2019.»Ponosen sem, da je bila med 18 izbranimi pesmimi tudi moja. Na tem hrvaškem festivalu sem bil edini slovenski izvajalec,« pravi Robert, ki je prav za to pesem zdaj izdal videospot, snemali so ga ob reki Dravi na Hrvaškem.»Dekle, ki nastopa v njem, je moja. Posnela ga je videoprodukcija HIT, katere direktor je, s katerim prav tako že dolgo sodelujem,« nam še pove Ficker, ki je vesel, da je s to skladbo navdušil tudi naše južne sosede. Uvrščena je tudi na album 17 MEF – Međimurski festival 2019, ki ga je izdala največja hrvaška založba Croatia records.Počival Robert kljub vsemu ne bo, saj bo že konec februarja pri založbi Menart izšla nova pesem z naslovom Lijepa djevojko, katere avtor glasbe in teksta je, za aranžma pa je poskrbel(studio Zibelnik). »Medtem pa z glasbenikomže ustvarjava dve slovenski skladbi, s katerima se nameravam udeležiti festivala Melodije morja in sonca ter Slovenske popevke,« nam še pove Robert.