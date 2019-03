Ritem planet po 15 letih znova na odru

Ritem planet se je vrnil in želi razveseljevati mladoporočence.

Medtem ko je skupina Atomik harmonik, ki je pred 15 leti z Brizgalno brizgo dodobra pretresla glasbeno sceno, trenutno v mirovanju, je njen frontman, ki se v zadnjem času bolj posveča organizaciji porok v Skednju in videoprodukciji, na oder znova postavil staro zasedbo skupine Ritem planet.Ta nas je pred 20 leti razveseljevala tudi z uspešnico z naslovom In kaj bi ustnice brez poljubov? Pisalo se je leto 2004, ko so fantje, poleg pevca Janija Pavca so zasedbo sestavljali in so se v enaki zasedbi zbrali tudi zdaj še basist, bobnar, klaviaturistin kitarist, sporočili, da se umikajo z odrov. Pavec se je takrat osredotočil na skupino Atomik harmonik, preostali fantje pa so se posvetili vsak svoji službi, ustvarili so si tudi družine.Danes, ko so vsi v zrelejših letih in jim življenje teče dokaj mirno, pa so si znova zaželeli majčkeno adrenalina. »In ker pravi glasbenik nikoli ne zapusti glasbe, smo se lani znova zbrali in skupaj zaigrali že na nekaj porokah, s tem pa poskrbeli za prave pravcate glasbene poslastice,« pove Pavec. In dodaja, da se Ritem planet predstavljajo s prvo pesmijo in videospotom, ki so ju posneli že januarja letos, z naslovom Pravo sem izbral. Ki seveda opeva večno tematiko ljubezen in z njo povezano poroko.Počasi se namreč že bliža čas, ko je največ porok, zato menijo, da bo prav ta pesem tista, ki na takšnih slovesnostih ne bo manjkala. »Poroka je res nekaj lepega, je dogodek, ki se običajno zgodi le enkrat v življenju, če imaš seveda srečo in najdeš sorodno dušo, zato si je ta dogodek vredno narediti tak, da ga nikoli ne pozabiš. Skratka, ljubezen kronaš z zakonom, dva zaljubljena pa se zavesta, da bosta od tistega trenutka skupaj v dobrem in slabem,« še razloži Pavec.Avtor glasbe in besedila nove pesmi je, aranžma je prispeval, za videospot pa je poskrbel pevec Jani v sodelovanju s Studiem Boutique, ki je specializiran za ustvarjanje poročnih videopravljic. Fantje se torej že veselijo letošnje sezone porok, na katerih bodo z veseljem zaigrali svojo novo pesem, na nastopih v živo pa se jim pridruži tudi pevka, hči znanega muzikanta, enega od treh bratov Svetlin, ki jih bolj poznamo kot narodno-zabavni ansambel. Fantje bodo videospot premierno predstavili javnosti jutri.