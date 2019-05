Razposajenki zasenčili vse mlajše zvezdnice

72.

filmski festival je v znamenju dežja in protestov.

REUTERS Film Najlepša leta v življenju so pospremili kričeče oblečeni plesalci.

REUTERS Prelestna Monica Bellucci z režiserjem Claudom Lelouchem.

REUTERS Režiser Quentin Tarantino s svojo mlado ženo Daniello Pick.

REUTERS Ne najbolj posrečeno poziranje Beatrice Dalle.

REUTERS Mladoporočenca Priyanka Chopra in Nick Jonas.

Prvega dela letošnjega 72. filmskega festivala v Cannesu, ta poteka od 14. do 25. maja, ni pokvarilo niti muhasto vreme in filmske zvezde z vsega sveta so se v oblekicah, ki so več odkrivale kot skrivale, lahko vseeno sprehodile po znameniti rdeči preprogi na Azurni obali. Od odprtja v torek, ko so se množici občudovalcev pokazaliin mnogi drugi, vse pa je bilo v znamenju zombijev iz najnovejšega filma, se je vzdušje samo še stopnjevalo.Enega od vrhuncev je festivalsko ozračje doseglo v soboto, ko sta se na rdeči preprogi pojavili dve razposajeni in očarljivi dami – 61-letnain 73-letna. Čakajočo množico sta obnoreli z neobremenjenimi znaki medsebojne naklonjenosti in sproščenim obnašanjem. Tesno objeti sta stopili pred fotografe in zasenčili vse druge zvezdnice, ki so, mimogrede, krepko mlajše od njiju. Američanka in Angležinja sta obe ambasadorki L'Oreala, v Cannes pa sta skupaj prišli kot glavni igralki v filmu znamenitega francoskega režiserja– Najlepša leta življenja (The Best Years of a Life). Starejša igralka si je posebno za to priložnost pobarvala lase na rožnato, mlajša pa je blestela v sivih hlačah in nesimetričnem suknjiču.72. festival Cannes je bil tudi v znamenju mladih in starih, na sveže zaljubljenih oziroma poročenih. Tako sta se z roko v roki po rdeči preprogi sprehodila nekdanja miss Indije in danes svetovna zvezdainnjen, oba v nedolžni belini, kljub temu da sta se poročila že lani.Prav tako sta bila zelo opazna režiser, ki je na predstavitev filma Jezero divjih gosi (The Wild Goose Lake) prišel s svojo mlado ženo. Ker naj bi na predstavitev filma Bilo je nekoč v Hollywoodu (Once Upon A Time In Hollywood) jutri v Cannes prišla tudi znamenitain, se zdaj vsi sprašujejo, kdo bosta njuni spremljevalki.Ob koncu tedna se je pojavila tudi kontroverzna igralka, ki je zaslovela po enem najbolj seksi prizorov vseh časov, v filmu Betty Blue iz leta 1986. Beatrice, ki je bila vedno zelo provokativna in je v svojem nič kaj pravljičnem življenju izkusila tudi aretacije in nasilje, med snemanjem filma v mrtvašnici pa je pod vplivom LSD celo mrliču odgriznila uho, se niti tokrat ni izneverila. Prišla je v precej »zanemarjenem« stilu in vsa v črnini, fotografom pa je ves čas pozirala s cigareto v roki.Petek zvečer je bil namenjen ljubezenski zabavi, saj je priznani izdelovalec ur priredil Love Party. Na njej so zasijale Julianne Moore,in, goste pa sta zabavali Dita Von Teese inMed najbolj zaželenimi gostjami filmskega festivala je bila tudi letos prelestna. Kot da se je čas ustavil 54-letni igralki, je s svojo lepoto očarala vse prisotne. Po rdeči preprogi se je v sredo sprehodila s partnerjemOčitno zelo zaljubljen parček se je vroče objel s španskim režiserjemFilmski festival se nagiba v drugi del, kot rečeno pa je vse v pričakovanju velikih zvezd, kot sta Brad Pitt in Leonardo DiCaprio. Razgreto ozračje ves čas spremljajo tudi zeleni robčki in transparenti, s katerimi nekateri kažejo, da se ne strinjajo z vedno bolj restriktivno pravico žensk do splava.