Raiven bo ustoličila Kralja Babilona

Prepletli bomo akustiko z elektroniko.

»Kralj Babilona je sopomenka za hudiča. Ker nisem hotela uporabiti te besede v besedilu, sem šla raziskovat, kako bi jo lahko na malo lepši način zapakirala. Na splošno so me vedno zanimale religije v povezavi z zgodovino, in zdi se mi, da ima to področje veliko besed, ki so redko uporabljene pri nas v umetnosti, tako v besedilih skladb kot v poeziji in v knjigah,« je o svoji novi pesmi povedalaTretjega oktobra bo v prestolnici nastopila s koncertnim repertoarjem, ki ga je izoblikovala tako na festivalskih odrih, kot je Exit, kot na polakustičnih oziroma polelektričnih nastopih to poletje. »Koncert na Ljubljanskem gradu se bo razlikoval od promocijskega koncerta v SiTi Teatru že s postavitvijo odra in bo vizualno še bolj privlačen. Večji del dogajanja bodo z mano na odru plesalci in na malce drugačen način bomo prepletli akustiko z elektroniko, kajti na drugih koncertih imam samo eno ali drugo. Tu bo prvič preplet obojega,« je pojasnila mlada glasbenica.Koncert bo potovanje ob elektronskih ritmih in zdaj že nepogrešljivi spremljavi godal. Na njem bo Raiven predstavila svoj vzporedni svet, potovanje v svet rožnatih samorogov, ptic, ki se vračajo na nebo, in žarenja, ki je tem bolj bleščeče, manj ko je svetlobe in luči.