Robert Goter med prvim stand upom s harmoniko na svetu FOTOGRAFIJE: Darko Obretan

Robert je rad v družbi lepih deklet, tokrat mu je na odru pomagala asistentka Lucija Potočnik, miss Universe 2016.

Dom kulture Velenje je pokal po šivih, ko je, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, zdaj tudi učitelj tega inštrumenta, izvedel svoj prvi stand up s harmoniko na svetu. Predstava, ki je trajala 90 minut, je bila od prve do zadnje minute prežeta s smehom, Robertovimi vragolijami in šov programom. Nekaj točk je izvedel sploh prvič na svetu, med predstavo si je privoščil tudi malico, a ves čas neprekinjeno igral na harmoniko.»Res sem vesel in ponosen, da so ljudje moj prvi stand up tako lepo sprejeli. Dokaz je razprodana dvorana že 10 dni pred dogodkom. V resnici je 90 minut minilo neverjetno hitro in kar polovica programa je ostala neizvedenega,« nam je po predstavi, na katero se je pripravljal več mesecev, povedal Robert. Tisto neizpolnjeno bo razkril pri kakšni ponovitvi, je obljubil. Že zdaj pa je jasno, da je velik mojster improvizacije, zato nobena predstava ne bo identična krstni uprizoritvi. Prva ponovitev ga čaka že 19. januarja v njegovem rojstnem kraju Šentilj pri Velenju. In kaj oziroma koga so gledalci še lahko videli na odru? Kar dva gosta iz Avstrije, in sicer absolutnega avstrijskega državnega prvaka leta 2017ter podprvaka v duo zasedbi. »Prav tako mi je pomagala prelepa asistentka, miss Universe 2016,« je ponosen Robert, ki si želi s svojim stand upom gostovati po vsej Sloveniji. »Pri idejah za šale sta mi pomagalain. Sicer sem s harmoniko prvič izvedel svetovno znano uspešnicoz naslovom Billie Jean, prav tako sem prvič zaigral Moonwalk. Nadel sem si čelado in z njo demonstriral, kako je, ko igra nekdo, ki nima posluha. Jasno, da sem se veliko šalil na svoj račun. Med drugim sem sam sebe vprašal, kdaj sem ugotovil, da sem lep. In odgovor: ko sem si kupil prvega beemveja,« nam nekaj delčkov iz predstave razkrije Goter, ki je hvaležen Mestni občini Velenje, da je prepoznala njegov potencial in ponudila pomoč pri soorganizaciji. Harmonikar pa nam je za konec zaupal, da ga bo lepa Lucija spremljala tudi na januarski reprizi v Šentilju pri Velenju.