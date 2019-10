Proslavil prvih deset let

Nino Ošlak, eden najuspešnejših mladih pevcev in avtorjev pri nas, je predstavnikom sedme sile in številnim prijateljem iz medijskega sveta predstavil svoj najnovejši izdelek, tretji album z naslovom Nekaj je na tebi.



Skupaj s spremljevalno skupino je razgrel občinstvo z aktualno radijsko uspešnico Rabim te, ki je bila več tednov druga najbolj predvajana slovenska pesem pri nas, na odru pa se mu je kot gostja pridružila pevka Anabel. Vzdušje je bilo več kot odlično, energija na odru in pod njim pa neverjetno povezovalna, kot bi bili vsi ena velika glasbena družina.



Nina so prišli podpret številni znani obrazi, med njimi Tilen Lotrič, Dragan Bulič, Anabel, Cool fotr, Gašper Rifelj, Maja Založnik, Bassless, Matjaž Kumelj, Franci Zabukovec, Žiga Lakner, Neža Pančur - Nessy, Klemen Mramor - Clemens, aktualni mister Slovenije Simon Blaževič in drugi, ki so prepričani, da je pred njim še veliko projektov, sam pa pravi, da je njegov glavni cilj trenutno ta, da nove skladbe kot že mnoge poprej pridejo v srca ljudi.