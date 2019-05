Prisrčniki in Cik-Cak kvintet so zadnji kandidati za SPV

Razširjena zasedba Cik-Cak kvinteta med snemanjem videospota za skladbo Daj, no, daj FOTO: Osebni Arhiv

Prisrčniki so minuli teden uspešno nastopili tudi v finalu Volkswagen špila. FOTO: Mojca Marot

Le še dva ansambla, dva kvinteta, in sicer Prisrčniki ter Cik-Cak kvintet, se bosta v oddaji Slovenski pozdrav ta petek predstavila vsak s svojo polko in upala na uvrstitev v finale festivala Slovenska polka in valček (SPV). Cik-Cak kvintet se bo predstavil s polko z naslovom Daj, no, daj avtorjevin, Prisrčniki pa s polko Hvaležna avtorjevin. Cik-Cak kvintet, ki ima sedež v Grosuplju, se je prav za to priložnost iz petčlanske razmnožil v kar osemčlansko zasedbo.Ob harmonikarju in vodji, kitaristu, basistu, klarinetistuin trobentarjubomo tako videli in slišali še tri prelestne dame,, sicer pevko Ansambla Azalea,ter. To pomeni, da se obeta res zanimiv nastop. Tudi zato, ker bo harmonikar Luka v Begunjah nastopil z legendarno harmoniko Zupan Alpe III, ki ima za sabo bogato zgodovino in jo je ročno izdelal mojsterza, ki je z njo posnel kar precej legendarnih skladb. Drugi lastnik harmonike je bil, in ta je z njo doma in v tujini posnel več kot 500 skladb, leta 2006 pa na festivalu SPV z Zlatimi muzikanti z njo odigral zmagovalno polko Iskal sem in našel.Ali bo srečo prinesla tudi Luki in Cik-Cak kvintetu, bomo videli in slišali ta petek. Sicer pa bodo fantje in dekleta v polki omenjali pregovorno hvalisanje fantov, ki pa jim takrat, ko bi bilo treba v akcijo pri kakšnem dekletu, za to pogosto zmanjka poguma. Drugo polko bo predstavila šestčlanska zasedba Prisrčniki, ki ima za seboj zelo naporne tedne, saj se je uvrstila tudi v finale Volkswagen špila, ki se je zaključil minuli teden. Zaradi želje, da bi se predstavili tudi za slovenskimi mejami, so se prijavili na avstrijsko oddajo Narodno-zabavne zvezde Avstrije.Če jim bo v petek uspelo s polko Hvaležna prepričati še radijsko žirijo, pa jih bomo videli v finalu festivala SPV. O čem bodo peli in igraliin Miha Kirbiš? »O mladostniški ljubezni in romanci. O tistem lepem občutku z metuljčki v trebuhu, ko enostavno ne moreš le čakati, kaj se bo zgodilo, ampak je treba ukrepati. Ali se bo med fantom in dekletom iz metuljčkov razvila prava ljubezen, pa boste slišali v petek,« so še malce skrivnostni Prisrčniki.