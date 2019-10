Pri Avseniku obudili plesne večere

The Mood Swingers je zasedba, ki skrbi za ples v Avsenikovi gostilni Pri Jožovcu v Begunjah. Poje pa seveda Monika Avsenik.

Plesne večere bodo prirejali vsak mesec.

Kar težko je danes najti gostilno, v kateri zveni glasba, na katero je mogoče tudi zaplesati. Pleše se večinoma le še na veselicah, pod šotori, ko večinoma ansambli igrajo polke in valčke. Da se lahko zavrtiš na plesnem parketu v visokih petah, pa je potrebnega nekaj več znanja, nujna pa je tudi glasbena spremljava, ki to omogoča.Ker si nekateri še vedno želijo plesati in plesne večere zelo pogrešajo, so se v Avsenikovi gostilni pri Jožovcu v Begunjah na Gorenjskem odločili, da jih obudijo. In tako lahko tisti, ki jih zasrbijo pete, odslej vsak mesec zaplešejo v ritmih popularne glasbe zimzelenih domačih in tujih uspešnic.The Mood Swingers se je poimenovala zasedba samih izvrstnih glasbenikov, to so basist, klaviaturist, bobnar, saksofonistin pevka, vnukinja legendarnega, ki je šele po smrti dedka stopila na oder in prvič zapela. In dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa.Prvi plesni večer pod Avsenikovo marelo je več kot uspel, že 26. oktobra bodo pripravili še enega, nato pa spet 23. novembra in še zadnjič letos 21. decembra. Seveda bodo večere nadaljevali tudi drugo leto, enkrat na mesec vse do aprila. »Ideja se nam je porodila, ko smo za novo leto nastopali v Cankarjevem domu in videli, kako ljudje uživajo in bi si želeli tudi zaplesati. In s fantom sva prišla na idejo, da bi začeli plese prirejati v naši gostilni,« je ob tem povedala Monika Avsenik, ki ima v zasedbi The Mood Swingers fanta Anžeta Langusa, s katerim sta se, kot vse kaže, odlično ujela tako zasebno kot poslovno.