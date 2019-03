Predelane pesmi so kot usrani otroci

Andrej Šifrer je medijske mačke povabil na izdajo novega CD-ja, prigrizek in kozarček cvička. Nič nenavadnega tole z mački, če ne bi bil vzrok CD-plošček, kot ga še ni bilo. Gre za moderne preobleke njegovih pesmi, ki so izšle v šopku, imenovanem Moj žulj, pred štiridesetimi leti. Tokrat so se predelave lotili slovenski rockerji in dali starim Šifrerjevim klasikam nov lesk in novo ime Moj žulj – 40 let. Kaj pa on misli o tem? »Pustiti nekomu, da predela, zmrcvari in spet sestavi tvojo pesem, je kot bi svoje otroke poslal na počitnice k nekim čudnim stricem. Nikoli ne veš, kako nagajivi, usrani ali čudoviti bodo prišli ...