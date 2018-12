Pod Konjiško goro so peli in igrali

Ansambel je predstavil melodije z novega albuma Kar zgodilo se je.

glasbeni večer z Banovški je bil v Slovenskih Konjicah.

Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, od koder je doma glasbena družina, je bila skoraj premajhna za vse ljubitelje lepih narodno-zabavnih viž, ki so prišli na svoj račun že tretje leto zapored. Tolikokrat so namreč člani ansambla Banovšek že pripravili Večer z Banovški, čeprav glasbeni večer ni mineval zgolj ob njihovih melodijah, saj so bili na odru z njimi tudi gostje: člani Harmonikarskega orkestra Banovšek, v katerem igrajo mladi harmonikarji, ki jih poučuje, gosta pa sta bila tudi Ansambel Saša Avsenika in ansambel Akordi.Ansambel Banovšek je nastal pred natanko petimi leti in je sinonim za odlično, vrhunsko narodno-zabavno glasbo. V njem nadaljujeta družinsko tradicijo Matej Banovšek in njegova sestra, ansambel sta namreč pred leti ustanovila njuna oče in mama. Matej ni samo glasbenik, temveč tudi športnik; letos se je zapisal v zgodovino, ko je pretekel konjiški maraton s harmoniko na ramah, na katero je med tekom ves čas igral Avsenikovo Golico.Harmoniko igra tudi v ansamblu, ob njem sta še basistin kitarist, medtem ko edinstven pevski tercet, kakršni so danes prava redkost, tvorijo, Venesa Brglez in. Slednja po potrebi poprime tudi za kontrabas. Melodije, ki jih igrajo, prihajajo izpod Matejevega peresa, tako melodije kot besedila pa še vedno ustvarja tudi njegova mama. Banovškovi ohranjajo tudi družinsko petje in tako smo jih lahko slišali in videli v letošnji sezoni oddaje Slovenski pozdrav.Ansambel Banovšek je na tokratnem večeru s ponosom predstavil melodije, ki so jih uvrstili na novi album, ta nosi ime valčka Kar zgodilo se je in je eden najlepših valčkov, ustvarjenih v zadnjem obdobju ansambla; zanj so posneli tudi videospot. Poleg omenjene skladbe je na zgoščenki še deset drugih polk in valčkov, denimo Rženova Tinka, sicer skladba Štirih kovačev, Pod Konjiško goro, Pomlad na Tirolskem, Konjiški valček, Pravi prijatelj, Dvigni zlato kupico in druge viže.Ansambel Banovšek je bil nedavno tudi gost Četrtkovega večera na prvem programu Radia Slovenija, kar še dodatno govori o tem, kako vrhunski ansambel so. Zato ni čudno, da je bila dvorana povsem polna navdušenih poslušalcev, ki so z bučnimi aplavzi pospremili vsako skladbo posebej. In se na koncu vsem nastopajočim, tudi gostom, poklonili s stoječimi ovacijami. Mnogi upajo, da bo takšnih večerov še veliko.