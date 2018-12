Po Seanu Pennu osvaja tudi filmski svet

32 let je Leila mlajša od oskarjevca.

V filmu igra hčerko lika, ki ga upodablja avstralsko-ameriški igralec Hugo Weaving.

Njen oče je igralec Vincent D’Onofrio, ki ga poznamo iz serije Zakon in red, mama pa Greta Scacchi.

Film Smrtonosni stroji, ki v teh dneh navdušuje ljubitelje fantazijskih zgodb tudi v slovenskih kinematografih, je nova mojstrovina novozelandskega režiserja, ki se je podpisal pod trilogijo Gospodar prstanov ter filma Hobit in King Kong. V zgodbi o orjaških premičnih mestih, ki potujejo po svetu in požirajo manjše premične naselbine, v eni od vidnejših vlog igra debitantka, ki jo poznamo predvsem kot rosno mlado dekle 58-letnega filmskega veteranain hčerko markantnega zvezdnika serij Zakon in red: Zločinski naklep. Čeprav za 26-letnico to ni prva filmska vloga, je tokrat prvič sodelovala pri tako obsežnem filmskem projektu, ki mu je, če gre verjeti poznavalcem, usojeno postati velika uspešnica – takšna usoda je namreč doletela knjigo, po kateri je film nastal. Reeve je bil nad prizori iz filma, ki si jih je kot avtor lahko ogledal že med snemanjem, očaran, navdušen je bil tudi nad igralci.Zgodbo požene v tek poskus umora Thaddeusa Valentina, pomembneža iz potujočega mesta London in glavnega negativca v filmu, ki ga igra, vilinski poglavar Elrond iz Gospodarja prstanov. Leila George igra njegovo hčerko, prav pristen in globok odnos, ki ga ima njen lik z očetom, pa je poleg prevlade žensk v filmu igralko pritegnil, da je podpisala pogodbo z ustvarjalci. O svoji družini je med snemanjem veliko razmišljala, ne le o slavnem očetu, temveč tudi mami, znani igralki. Kljub temu da sta oče in mama pomembni imeni filmskega sveta, po igralkinih besedah k njeni karieri ni toliko pripomogla njuna slava kot dobri nasveti. »Mama mi je vedno govorila, da je uspeh kombinacija dobre pripravljenosti in priložnosti, oče pa me je učil, naj zaupam svojim instinktom. Vodi igralski tečaj, ki sem ga obiskovala tudi sama, in naučil me je veliko uporabnih reči. On je bil v resnici moj učitelj, mama pa me je naučila, kako je delati v filmski industriji,« je razložila Leila.Tako kot filmu Smrtonosni stroji prerokujejo velik uspeh tudi svetlolasi igralki, ki ima v resnici vse potrebno za preboj v svetu filma. Vanjo so se že zaljubili tabloidi, ki so do zdaj o njej pisali predvsem zaradi njene ljubezenske zveze z 32 let starejšim oskarjevcem Pennom (star je enako kot Leilin oče), s katerim sta skupaj že dve leti. Sean je znan po zvezah z markantnimi lepoticami. Med letoma 1985 in 1989 je bil poročen z, med 1996. in 2010. pa z. Pred Leilo so ga nazadnje povezovali s