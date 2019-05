Po finalnem nastopu se je usulo: Videti sta kot brat in sestra

Po nastopuinv finalu Pesmi Evrovizije so se na družbenih omrežjih usuli različni komentarji. Nekatere gledalce sta slovenska zaljubljenca dobesedno začarala, medtem ko so se nekateri 'zapičili' v njuno preprostost, poglede in domnevno podobnost.Na twitterju so se usuli komentarji uporabnikov po vsem svetu:»Videti sta kot brat in sestra.«»O. K., Slovenija, saj veste, da je dovoljeno uporabljeni celoten oder?«»Počutim se, kot da gledam, kako dva seksata, ne da bi slekla oblačila. Ob tem mi je zelo neprijetno.«»Kakšna kemija.«»Kot da sta z drugega planeta.«»Depresija in anksioznost v duetu.«