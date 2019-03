Po 31 letih Rendez-Vous spet na odru

Vse njihove plošče so postale zlate ali platinaste.

Skupina Rendez-Vous je nastopala tudi v Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem.

1988.

leta je superskupina razpadla.

Po odhodu Mirana Rudana je skupina končala svojo pot. FOTO: Arhiv Denisa Poštraka

Na naslednji prireditvi Moč glasbe nas združuje, ki bo 23. marca v Lenartu, bo organizatorpo 31 letih na oder znova pripeljal nekdaj izjemno priljubljeno skupino Rendez-Vous. Nastop bo res enkraten, samo za prireditev, ki jo bodo tudi posneli in predvajali na nekaterih regionalnih TV-postajah. In kako je Poštraku po treh desetletjih uspelo zbrati člane, ki tudi ne živijo več vsi v Sloveniji? »Mislim, da so se odzvali preprosto zato, ker cenijo naše prizadevanje in ker želijo občinstvu pričarati del nostalgije ter čarobnosti nekdanjih časov,« meni Denis.Zasedbo je daljnega leta 1983 ustanovil, njeni člani pa so bili šein. Po odhodu Wolfa dobro leto pozneje bi se skupini pridružil, a je ostal v skupini 12. nadstropje, zato sta kot vokalista začela sodelovatiin, pridružil se jim je tudi. Kot pevec je na koncu ostal Rudan, Brendi pa je ustanovil skupino Don Juan.Pesmim Oh, ne Cherie, Prvi rendez-vous, Zelena je moja dolina, Ostani moja, ne odhajaj, Shopping in Graz in Goodbye Michelle, s katerimi so zasloveli, se je leta 1985 pridružila njihova največja uspešnica Debela dekl'ca. Na prvi veliki gramofonski plošči je bila večina pesmi v srbohrvaščini, saj je bend ciljal na tedanji jugoslovanski trg. Dve skladbi pa sta bili v angleščini. Skupina je izdala tudi tri male gramofonske plošče, ena je bila v angleščini izdana pri švicarski založbi Gold Records. Obetal se je projekt s tedaj največjo nemško založbo Ariola Music, za katero so snemala največja evropska glasbena imena, kot na primer, Baccara in drugi, vendar so ga zaradi slabše angleške dikcije opustili.Skupina Rendez-Vous je kot ena redkih slovenskih uspešno nastopala v Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Štejejo jih za najuspešnejšo slovensko pop skupino, saj so vse albume prodali v zlati ali platinasti nakladi.Skupini pa kljub uspehu in priljubljenosti dolgo življenje ni bilo usojeno. Leta 1986 sta jo zapustila brata Šarac, pridružil pa se ji jein v tej zasedbi so posneli tretji album. Dve leti pozneje se je Miran Rudan pridružil skupini Pop design, Rendez-vous pa je razpadel. Kljub vsega petletnemu obstoju marsikdo še danes pozna napeve skupine, zato bo snidenje na odru zagotovo nadvse zanimivo. Kdo natančno od nekdanjih članov bo nastopil v Lenartu, Poštrak še skrbno skriva kot presenečenje in se bo menda razkrilo šele, ko se bo začela prireditev.