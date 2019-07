Plima in oseka na peščenih italijanskih plažah

Pesem sodi k vročim dekletom in hladni pijači.

»Glede na to, da smo že dodobra zagrizli v poletje, se je tudi meni zdelo samoumevno, da postrežem z nečim poletnim, svežim, morda tudi malce nagajivim in provokativnim. Plima in oseka je kot nalašč za kakšno osvežitev,« pravi Primorec, ki je že opozoril nase s skladbami, kot so 16 let, Najin skriti kraj in izredno uspešno Amore mio, ki na youtubu beleži že 200.000 ogledov.Pod novo pesem se tokrat podpisujeprijatelj, sicer kitarist skupine Zvita feltna, besedilo je delo trenutno najbolj iskanega tekstopisca pri nas, za produkcijo pa je poskrbel. »Besedilo je precej mokro in paše v ta del leta,« je dejal Lunaček, Čebron pa dodaja: »Plima in oseka je tak poletni song, ki sodi k vročim dekletom in hladni pijači.«Videospot je posnela ekipa pod taktirko, snemali so ga na peščenih plažah Lignana v Italiji in pokazali čudovite kotičke tega mesta, nekaj kadrov pa je nastalo tudi ob zapuščenih hišah in sipinah Monfalcona. »Plima in oseka je prispodoba za odnos dveh, a tudi za življenje samo. Vesel bom, če se bodo ljudje našli v zgodbi. Jaz sem se,« pravi Urban.