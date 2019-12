Peli so tudi Janezu Drnovšku

5 zgoščenk so izdali.

Tamburaška skupina Dupljak iz Fare v Kostelu, ki ohranja glasbeno izročilo Kostela ter ga s ponosom predstavlja po Sloveniji in tudi zunaj nje, je praznovala 20 let obstoja, dogodek pa so kostevski ljudski godci popestrili s številnimi glasbenimi gosti. »V veliko veselje in čast nam je bilo, da so jubilej z nami praznovali tudi predsednik vladein številni drugi ugledni gostje,« je vesel, ki je vodja skupine in igra na berdo. Ob njem so dupljaki šena bisernici,na braču,, ki igra na bugarijo in kitaro, harmonikar je, ta igra tudi cajon in bobne, pevki pa stain. Seveda pojejo tudi vsi drugi.»V vseh teh letih so bili seveda vzponi in padci, a smo dupljaki ostali dupljaki in bomo to ostali še naprej,« zatrjuje Lisac. V dvajsetih letih nastopanja in igranja so s ponosom ponesli ime Kostela in Kočevske po Sloveniji in svetu. Z njimi pa so jubilej praznovali tudi Prifarski muzikanti,, klapa Galeb, Ansambel Tonija Verderberja,inin. Kot je povedal, so prav v njegovem studiu posneli prvi in tudi tretji album. »Zato čutim, da sem bil del njihove ustvarjalne poti, in sem vesel, da sem tudi del njihovega jubileja,« je dejal znani belokranjski glasbenik, ki ustvarja pesmi za dušo. Nič drugače kot dupljaki, zato ni čudno, da povsod, kjer koli se pojavijo, polnijo dvorane. In tudi tokrat je pokala po šivih. »Dupljaki smo promovirali tudi kampanjo Skupaj smo v tem, s katero v združenju EuropaColon Slovenija opozarjajo na raka trebušne slinavke in na njegove simptome,« pove Lisac.Sicer pa so v dvajsetletni karieri izdali štiri zgoščenke: Dupljakof Čušpajs, Dupljakof Cingu Lingu, Dupljakof Kostevček in Dupljakof Špancir. Ob jubileju je izšla še peta zgoščenka Dupljak of 20, na katero so uvrstili pesmi, ki so nastajale v zadnjih nekaj letih ob različnih priložnostih. »Seveda se spogledujemo tudi z avtorskimi skladbami, še vedno pa opravljamo poslanstvo ohranjanja ljudskega izročila in edinstvenega kostelskega jezika, ki se prepleta z večglasnim petjem, zvenom tamburic in harmonike,« še pove Lisac.Še danes pa mnogim, ko slišijo za ime skupine Dupljak, na misel najprej pride pesem Na riti imaš piko, ki jo pozna tako mlajša kot starejša generacija. Gostovali so v številnih televizijskih in radijskih oddajah, v veliko čast pa si štejejo, da so kot reprezentativna skupina igrali pokojnemu predsedniku države dr., hrvaškemu predsedniku, nekdanjemu avstrijskemu vicekanclerjuin se kot predstavniki Slovenije v Belgiji udeležili promocije in predstavitve držav pristopnih članic v EU. Na Češkem v Karlovih Varih so barve naše države zastopali tudi na najstarejšem festivalu turističnega filma Tourfilm. Da o številnih festivalih, ki so se jih udeležili doma in v tujini, ne govorimo. Tudi na mednarodnem festivalu tamburaških skupin v Užicah so bili, pa na festivalu viž v narečju v Škofji Loki ter na Narečni popevki v Mariboru. »Postali smo dvakratni zmagovalci festivala Etnokostel. V našem repertoarju so tako ljudske skladbe iz Kostela kot priredbe slovenskih in svetovnih zimzelenih melodij, dalmatinske in seveda narodno-zabavne,« še pove Lisac. In obljublja, da bodo dupljaki še peli in igrali ter širili glasbeno izročilo tudi onkraj meja.