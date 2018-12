Paul McCartney ne popušča

76-letnik je znova navdušil.

Koncertni dvojček, ki je 5. in 6. decembra pretresel Dunaj, se je odvijal v sklopu svetovne turneje Freshen up, ki sledi njegovi že sedemnajsti samostojni glasbeni izdaji Egypt station. Vsi, ki smo pričakovali, da bo s turnejo podpiral izid albuma, smo se ušteli, saj so se na seznamu znašle zgolj tri skladbe s sicer odličnega albuma: Come on to me, Who cares in Fuh you.Tudi tokrat, kot pred petimi leti, ko je nazadnje nastopil na dunajskem stadionu Ernst Happel, smo bili priča poklonu njegovi dolgoletni in plodoviti glasbeni karieri. Več kot polovica skladb, ki jih je zaigral, je bila iz časov skupine The Beatles, med njimi tudi In spite of all the danger, ki sega še v obdobje predbeatlovske postave The Quarrymen (številni ljubitelji glasbe niso mogli verjeti, da so to skladbo slišali v živo).Po drugi strani pa nam tokrat ni zaigral pesmi Yesterday, And I love her pa tudi The long and Winding road je izpustil. Nam pa je zaigral Something ​in Here today, ki jo je napisal pa umoru. Skladbo Love me do je posvetil petemu beatlu, napa se ni spomnil.Če se še nekoliko zadržimo pri primerjavi letošnjega nastopa in tistega izpred petih let, lahko z veseljem ugotovimo, da je Paul kljub 76 letom še vedno v odlični telesni in izvajalski kondiciji. Odigrati skoraj 40 skladb na večurnem nastopu ni mačji kašelj za nobenega glasbenika. Že res, da mu je v zadnjih letih glas nekoliko popustil, tokrat se mu je zlomil že na začetku nastopa, vendar ga to ni ustavilo.Tudi starčevski glas ima svoje prednosti, kar je Paul, ki si je nedavno prenehal barvati lase, ugotovil že na albumu Egypt Station (podobno je staranje glasu sprejel) in skladbe aranžmajsko nekoliko prilagodil. Obenem velja izpostaviti, da ima še vedno osupljivo močan in širok glas, ki v velikem loku presega številne uveljavljene mlade pevce.Vsekakor je obisk koncerta Paula McCartneyja malone dolžnost vsakega ljubitelja glasbe, obenem pa si nismo mogli pomagati, da se nam ne bi zahotelo v prihodnje obiskati koncerta, ki ne bi slavil njegovega beatlovskega kulta, temveč bi bil bolj zasidran v sedanjosti in njegovi aktualni glasbeni viziji.