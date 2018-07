Pankrti po 25 letih obudili Sokole

Leta 2020 bodo praznovali 30-letnico kultnega albuma Marija pomagaj.

Sokoli z Lovšinom na čelu so ugasnili so petih letih na sceni. FOTO: Arhiv Izvajalca

Festival Pivo in cvetje Laško ni le največji slovenski festival, ampak slovenski glasbeni prostor tudi soustvarja, saj bo letos po 25 letih obudil Sokole. Tako bomo lahko znova v originalni izvedbi slišali številne njihove že skoraj ponarodele pesmi, naj spomnimo le na Moja mama je strela, Čist nor ali pa Marija pomagaj mi.Doslej še nerazkrito glasbeno presenečenje na največjem odru Zlatorog je kar dvojni paket – nastop Sokolov in Pankrtov. Legendarni skupini povezuje kar več dejstev. Pustili sta močan pečat na slovenski glasbeni sceni, žgeta hud rock z dvema kitarama, basom in bobni, obe pa imata istega frontmana, zdaj že pravo ikono našega rock‘n‘rolla,Skupini sta si vsaka po svoje tlakovali pot v slovensko rock‘n‘roll dvorano slavnih. Pankrti so bili znani kolovodje punkerskega gibanja v deželah za takratno železno zaveso in danes že v šolskih učbenikih učijo, kako močan vpliv so imeli med znanilci družbenih sprememb v nekdanji Jugoslaviji, Sokolov, ki jih je Pero ustanovil le slabo leto po razpadu Pankrtov, pa ni povezovala nobena velika ideja, le želja igrati čisti rock‘n‘roll. Tudi zato so njihove pesmi preživele čas in bend. Pankrti so zadržali svojo aktualnost prav do danes, kar gotovo dokazujejo razprodane Stožice jeseni 2017 in uspešna turneja Gospodje jest vam ne verjamem, ki bo enega zadnjih vrhuncev doživela prav v Laškem.Sokoli pa že četrt stoletja niso stopili na oder. V petih letih, kolikor so preživeli v skupnem ustvarjanju in nastopanju, so preprosto pregoreli. To so bili namreč zlati časi slovenske glasbe in takratnih nastopov se ni dalo prešteti. Leta 2020 bodo praznovali 30-letnico kultnega albuma Marija pomagaj, ki je gotovo eden najbolj prodajanih izdelkov rocka pri nas.