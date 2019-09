Od balkanske Abbe do nasilja, kokaina in zapora

Alkohol, nasilje

2000 pesmi je napisal Rajko Dujmić.

Spor z Novimi fosili

Zaljubljena, sprta, zaljubljena, poročena, ločena ... Snježana in Rajko Dujmić FOTO: CROPIX

Oder so zamenjala sodišča, obiskovalce zdravniki za odvajanje odvisnosti, blagajničarje in prodajalce plošč, ki nekoč niso zmogli slediti prodaji vstopnic za koncerte in posnetih plošč, pa policisti, pazniki ter sodniki na sodiščih.

Madež v polstoletni zgodovini skupine

Mama opora, očeta skoraj ni poznal

Mir v Gorskem kotarju

»Odvetnik in prireditelji koncerta, ki bo 1. oktobra v zagrebški dvorani Vatroslav Lisinski, so nekajkrat stopili v stik z, ponujali smo rešitve, se želeli dogovoriti. Hoteli smo tudi, da bi bil Rajko častni gost na našem koncertu ob 50-letnici, vendar so vsi dogovori že na začetku padli v vodo. Od članov skupine Novi fosili ga ni nihče obiskal v zaporu,« pripoveduje pevka, ki jo je v skupino pripeljal Rajko. Z njim so zdaj na bojni nogi. V glavnem zaradi tega, ker jim je Dujmić sodno prepovedal nastopati na Hrvaškem pod imenom Novi fosili. Prvi oktober je tudi datum, do katerega mora biti v priporu nekdanji klaviaturist in avtor skoraj vseh uspešnic Novih fosilov, ki je prodala nekaj milijonov plošč in v diskografskem smislu postala in ostala najuspešnejša skupina na prostoru nekdanje Jugoslavije, zato niti najmanj ne preseneča, da so ji kmalu prilepili naziv jugoslovanska Abba. Da so imeli več let zapored po 300 koncertov na leto, le še potrjuje njeno priljubljenost.Rajko Dujmić je v zadnjih letih veliko časa preživel na sodiščih in v zaporu. Tudi zdaj je v zaporu, istem kot nekdanji hrvaški premier, v Remetincu, kamor so ga poslali zaradi groženj.Pred tremi leti je preživel en mesec v zaporu, ker je septembra 2015 fizično napadel ženo. Kljub temu sta Snježana in Rajko, ki sta bila v zakonu že več kot tri desetletja, po tem dogodku ostala skupaj. Zdelo se je, da sta zaplula v mirnejše zakonske vode, a očitno ni bilo povsem tako, o čemer zgovorno pričajo številni poznejši incidenti. Zdaj naj bi se končno razšla, to pa je Dujmića, ki je vmes nekaj časa preživel v Remetincu, kjer se je pod prisilo odvajal odvisnosti od alkohola, samo še bolj razrvalo. Pozneje je sodniku zaradi še enega incidenta z ženo povedal, da se ne počuti krivega, ker se je fizično znesel nad njo, potem ko sta se sprla.Hrvaški mediji so pisali, da naj bi jo s pestjo udaril v glavo, po prepiru in pretepu pa sta oba končala v bolnišnici. Par se je sprl v stanovanju v zagrebškem predelu Maksimir, nasilju naj bi botroval tudi alkohol. Policijo je zaradi hrupa poklical sosed in rekel, da se je bal, kako bi se prepir končal, če ne bi posredovali možje v modrem.V tistem obdobju, šlo je za leti 2015 in 2016, je Rajko preživljal težke čase, saj je bil v sporu s preostalimi člani Novih fosilov, zato je veliko pil, pri tem pa se pogosto znašal nad ženo. Po aretaciji so ga poslali na prisilno zdravljenje odvisnosti in glasbenik je za hrvaške medije povedal, da je zadovoljen z rezultati strokovne pomoči. Zakaj ne obžaluje fizičnega napada na ženo, še ni pojasnil, je pa medijem nekajkrat razložil, da ženo Snježano obožuje.Kot so pisali dobro obveščeni, je Dujmić leta 2015 v zaporu trpel: nenehno naj bi bil pod vplivom pomirjeval, veselil naj bi se zgolj obiskov »ljubljene žene Snježane.« Deset let stara epizoda, ko so leta 2005 pri njem našli kokain (od katerega je postajal vse bolj odvisen) in je moral plačati dobrih 400 evrov kazni, je bila skoraj pozabljena. Kakor koli, leto 2015 zanj res ni bilo dobro, najprej spor s skupino, nato zapor.O sporu s skupino so preostali člani povedali, da naj bi Dujmića dobesedno nagnali že leta 2014, saj ni bil sposoben odigrati treh ur koncerta. Osrednji razlog naj bi bilo pravzaprav zvezdnikovo nebrzdano popivanje in (menda) tudi uživanje mamil, s čimer je preostale člane spravljal ob živce in ne nazadnje ogrožal njihovo ustvarjanje ter uspeh. In ker ni sprejel pomoči in je zavrnil zdravljenje odvisnosti, so mu pokazali hrbet in si tako nakopali njegov bes. Dujmić je tožil člane in jim prepovedal nastopati (vsaj na Hrvaškem) pod imenom Novi fosili. Sodni postopek še traja.»Resnično mi je žal, da se vse to dogaja, saj si takšna skupina, kakršna je Novi fosili, niti najmanj ne zasluži takšnega madeža v 50-letni karieri,« pravi pevka Sanja, ki pa dodaja, da je »Dujmić kljub temu genij in najboljši avtor glasbe na naših prostorih«. Mimogrede, z Doležalovo je bil nekaj časa v zvezi. Tisti, ki so mu bili blizu, pravijo, da je bil Dujmić venomer nesrečno zaljubljen. Sicer pa je Doležalova prvič nastopila z Novimi fosili 18. oktobra 1983 v Mariboru. »Spomnim se vsake sekunde. Bilo je grozno! Imela sem veliko tremo, zmotila sem se vsaj desetkrat, vsa besedila sem pomešala! Ampak bilo je lepo,« je v enem od pogovorov povedala pevka, ki je v skupini zamenjalaPetinšestdesetletni Dujmić je bil edinec, mama, ki je bila močna opora na Rajkovi glasbeni poti, je bila Avstrijka, očeta pomorca je komajda poznal, od mladih nog pa ga je zanima glasba. Za prvi rojstni dan je dobil harmoniko. Obiskoval je glasbeno šolo, se izobraževal v cerkvenih zborih, svojo prvo avtorsko pesem je napisal, ko je bil star 13 let, in jo zaigral na ljubljanskem BOOM festivalu, igral je v skupini Crno bijeli pa v skupiniZlatni akordi.Ustanovitelj Novih fosilovga je v skupino povabil leta 1975, povabilo je sprva zavrnil, po treh letih pa se jim je pridružil. Že prve pesmi, ki jih je spisal, so jim prinesle velike in izjemne prodajne uspehe. Kmalu so postali najpopularnejša skupina v Jugoslaviji, vabili so jih v Združene države Amerike, Sovjetsko zvezo, Kanado itd. Na tekmovanju za pesem Evrovizije je Dujmić nastopil trikrat: prvič, ko je za Fosile napisal pesem Ja sam za ples, leto pozneje je za Srebrna krila napisal Mangup, leta 1989 pa glasbo za pesem Rock me (besedilo je delo), s katero je Riva osvojila prvo mesto.Dujmić je spisal skoraj 2000 pesmi, med njimi je desetina hitov (Da te ne volim, Plava košulja, Tonka, Ja sam za ples, Ključ je ispod otirača, Milena). Leta 2013 je prejel najvišje hrvaško glasbeno nagrado, porina za življenjsko delo.V življenju pa se njegovi grehi iz preteklosti vlečejo kot jara kača. Na grmado se nalagajo novi, pomirjevala, odvisnost, alkohol, kokain … Nekoč, še niti ne tako davno, je stal na odru, igral na klaviature in užival v soju slave in medijskih objav. Ko si je zaželel, je odšel v hišico v Gorskem kotarju, kjer sta mu gozd in sveži zrak tako ustrezala, da je lahko sproščeno ustvarjal nove pesmi, ki so postale uspešnice.Zdaj so oder zamenjala sodišča, obiskovalce zdravniki za odvajanje odvisnosti, blagajničarje in prodajalce plošč, ki nekoč niso zmogli slediti prodaji vstopnic za koncerte in posnetih plošč, pa policisti, pazniki ter sodniki, ki bržkone na pamet poznajo veliko pesmi, ki jih spisal Dujmić.