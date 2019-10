Ob 20-letnici poslušalcem poklonili darilo

Po nekajletnem zatišju se je Ansambel Andreja Bajuka vrnil na sceno z enim članom več.

oktobra praznuje belokranjski Ansambel Andreja Bajuka.

Okroglo obletnico bodo praznovali tudi z izidom nove plošče z naslovom Želim si jo.

Ansambel Andreja Bajuka prihaja iz Bele krajine. Zametki segajo v leto 2001, ko so si zadali cilj, da bodo posneli prvi album, nanj so uvrstili deset skladb. »Z naslovno pesmijo plošče Pri stari zidanici smo se predstavili tudi na različnih festivalih. Pridno smo vadili in že leta 2003 z novim valčkom z naslovom Zakaj odšla si na festivalu Zaigrajmo in zapojmo prejeli nagrado za najboljše besedilo,« se spominjaSeveda so se člani v njegovem ansamblu tudi menjavali, a v osnovi so ostali trio s triglasnim fantovskim petjem. »Leta 2007 smo posneli drugi album z naslovom Nocoj sem prvič bil pri njej. S to skladbo smo se leta 2006 predstavili tudi na festivalu Vurberk in bili zelo zadovoljni z nastopom. Udeleževali smo se tudi drugih festivalov, denimo v Števerjanu, na Boču in Graški Gori, povsod smo bili odlično sprejeti. Znano je, da so festivali dobra odskočna deska tudi za to, da te ljudje spoznajo drugje po Sloveniji, in tudi v našem primeru je bilo tako. Poleg klasičnih nastopov smo odigrali tudi na veliko veselicah in popestrili marsikatero prireditev,« pravi Bajuk.A krizi leta 2010, ki se je dotaknila številnih glasbenikov, se niso mogli izogniti. Andrej je pozneje povabil k sodelovanju polegše pevko, da je v duetu z njimi pela vse do leta 2017. Andrej se je pozneje odločil, da bodo posneli nekaj novih skladb in se z njimi vrnili na radijske postaje, kjer zadnja leta njegovega ansambla ni bilo slišati. Še istega leta je k sodelovanju povabil svojo učenko, ki se je v njegovi glasbeni šoli učila solo petja in igranja klaviatur.V začetku lanskega leta je napisal tudi dve novi melodiji, ki jima je nedavno preminuladodala besedili, in člani ansambla Andrej Bajuk, Viviana Kukar in Jože Muc so se podali v snemalni studio ter posneli valček Dekle pod staro vrbo in polko S čolnom po reki Kolpi. Konec lanskega leta so posneli še pesem Zimski večer in se z njo povzpeli celo na vrh glasbenih lestvic nekaterih radijskih postaj.V začetku letošnjega leta je Andrej med pregledovanjem arhiva naletel na fotografije iz leta 1999. Z ženosta ugotovila, da je letos 20 let od ustanovitve ansambla, zato bi bilo prav, da bi priredili koncert. Rečeno, storjeno! Ob tem se je ansambel povečal za enega člana: pridružil se jim je, ki igra bas kitaro in bariton, in zdaj so v Beli krajini edini v takšni zasedbi.»Velik koncert pripravljamo 27. oktobra ob 16. uri v Kulturnem centru Semič, zaznamovali pa ga bomo z izidom nove plošče z naslovom Želim si jo,« je povedal Bajuk. Na njej bo deset skladb, poleg naslovne še Dekle pod staro vrbo, S čolnom po reki Kolpi, Zimski večer, Vse je res, Valček za Nino, Iz muhe slona, Obriši solze in Polka za ples. Gostje koncerta bodo Ansambel Petra Finka, Ansambel Krjavelj, Ansambel Frančič in Harmonikarski orkester Andreja Bajuka. Vsak, ki bo prišel v Belo krajino, pa bo novo ploščo Ansambla Andreja Bajuka prejel brezplačno.