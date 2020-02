Nova generacija slovenske polke in valčka

Kmalu bo znano, katerih 24 mladih ansamblov bo izbranih.

Najboljši valček Misel nate ne zaspi so lani izvedli Vražji muzikanti. FOTOGRAFIJI: Adrijan Pregelj

»Opazili smo, da se je na sceni pojavila mlada generacija zelo dobrih ansamblov, katerih člani so stari od 18 do 20 let. In tem mladim smo se odločili dati priložnost, da se potegujejo za nastop na letošnjem festivalu Slovenska polka in valček (SPV),« je za Slovenske novice razkril, scenarist in sovoditelj oddaj Slovenski pozdrav. Te bodo v novi sezoni, ki se bo začela marca, znova posvečene predvsem predstavitvi ansamblov, ki se bodo potegovali za uvrstitev v finale SPV.»Z internim povabilom in po določenih kriterijih smo k sodelovanju povabili precej zelo dobrih zasedb, na koncu pa jih bomo izbrali 24. Po trije ansambli naenkrat se bodo predstavili gledalcem in poslušalcem v vsaki oddaji, strokovna komisija jih bo ocenila, na koncu pa bomo njihove točke prišteli k točkam komisij radijskih postaj in tako dobili finaliste. V finale jih bo šlo šest, po trije z valčki in trije s polkami, te pa bo v finalu čakalo šest že uveljavljenih ansamblov, ki jih bomo prav tako izbrali izmed tistih, ki smo jih povabili k sodelovanju,« še razloži Švab.Katerih 24 mladih ansamblov bo izbranih, bo znano kmalu, seveda bomo o tem poročali tudi v Slovenskih novicah. Sicer pa so ravno zaradi tega, ker dajejo prednost novi mladi generaciji glasbenikov, letošnji festival naslovili SPV – nova generacija.