Noseča Nastja v Tisoč in eni zgodbi

Nadarjena pevkaje pred kratkim izdala skrivnost, namreč da pod srcem nosi bitjece, zdaj pa širni Sloveniji predstavlja novo pesem in videospot Tisoč in ena zgodba. Energična Korošica, sicer študentka socialne pedagogike, je skladbo premierno predstavila na letošnji Popevki. Dirigent je bil izjemno talentirani, ki je naredil glasbo, besedilo in aranžma,pa je soavtor glasbe. Mlada pevka o svoji skladbi pravi: »Gre za zgodbo o skrb vzbujajočem stanju v naši družbi. Živimo namreč v času, ko smo preplavljeni z informacijami, med katerimi kar mrgoli lažnih novic, manipulacij in teorij zarote, tako da v množici informacij, s katerimi se srečujemo vsak dan, že težko razločimo, kaj je res in kaj ne. In mnogokrat najraje verjamemo tistemu, kar se zdi najbolj prikladno, najbolj zanimivo, najbolj spektakularno in najbolj skladno s tem, kar sami verjamemo ali si želimo slišati. A kot pravim v svoji pesmi – resnica večkrat boli, a je veliko bolje in pošteno do nas in naših zanamcev, da živimo brez utvar in laži.«Triindvajsetletna Nastja ni novinka v glasbenih vodah. Kot majhna deklica zmagala na festivalu Korajža velja, posnela prvo avtorsko pesem in nastopila v televizijski oddaji Pod klobukom. Kmalu zatem je požela lepe uspehe na otroških in mladinskih festivalih v tujini, Bolgariji, Črni gori, Makedoniji, Nemčiji in Romuniji, svoje glasbeno znanje pa nadgrajevala s petjem v več zborih, z igranjem klavirja v glasbeni šoli in urami solo petja, njena učiteljica je bila med drugim. Na Slovenski popevki je prvič nastopila že pri 16 letih in v dekliškem duetu Naju s skladbo Metulj osvojila četrto mesto. Leto zatem se je predstavila v televizijski oddaji Misija Evrovizija. »Čudovito je bilo znova stati na odru Popevke in muzicirati skupaj z odličnimi glasbeniki – simfoniki RTV, big bandom in hišnim bandom RTV. Veselijo me številni pozitivni komentarji in odzivi, ki potrjujejo, da smo se s skladbo in nastopom zares dotaknili ljudi in do njih prinesli zgodbo, ki je v teh časih še kako aktualna,« še pravi mlada pevka.